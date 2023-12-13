محافظ الأقصر يتابع العمل بمحور سمير فرج

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جولة لتفقد أعمال محور اللواء سمير فرج «محور الشمال» ومشروع إنشاء وتطوير الميدان الواقع بجوار كمين الفرقة 15 وقبل دير الأنبا باخوميوس الشايب،حيث التقى حمادي الجبالي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جبالكو مصر المنفذة للمشروع، وذلك فى ضوء متابعة سير أعمال المشروعات بمراكز ومدن محافظة الأقصر.



وأوضح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر أن جميع الأعمال المنفذة بالميدان من حيث التصميم والتنفيذ وكذلك تطوير الجزر المحيطة بالميدان إهداء من شركة جبالكو مصر للمقاولات، ومن المقرر أن ينفذ الميدان على مساحة قطر 47 متر وبتكلفة تبلغ 2 مليون جنيه تقريبا، مشيرًا إلى ان موقع الميدان يأتي في بداية الطريق للقادم من مطار الاقصر الدولي في اتجاه محور اللواء الدكتور سمير فرج «محور الشمال» بمركز ومدينة الزينية.

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ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على كافة المسؤولين الألتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروع، وذلك نظرا لحيوية موقع الميدان بطريق مطار الأقصر الدولى.



وجاء ذلك بمرافقة العميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ومحسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر.