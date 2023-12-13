تبدأ 9 يناير، محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتى تبدأ فى ٩يناير المقبل.

وقال "مختار" ان هناك مليون و25 الف و387 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية..

واوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم ٩الي ١٣يناير،وفي المرحلة الاعدادية العامة، الاول الاعدادي من يوم ٩الي١٧يناير، والثاني الاعدادي من ١٠الي ١٧يناير، والثالث الاعدادي من ١٨الي٢٥يناير، والاعدادية المهنية، في الصف الاول الاعدادي المهني من ٩ الي ١٧، والصف الثاني الاعدادي المهني من ١٠الي١٧يناير.

والصف الثالث الاعدادي المهني من ١٨الي ٢٥ يناير، وفي المرحلة الثانوية العامة، الصف الاول الثانوي العام من٩ الي ٢٤يناير، والصف الثاني الثانوي العام من ١٠ الي ٢٥يناير، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الاول والثاني والثالث من ٩الي١٠يناير،والصفوف الرابع والخامس والسادس من ٩ الي ١١يناير، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من ٩الي ١٤يناير والصف السادس من٩الي١٣يناير، والاول والثاني الاعدادي مكفوفين من٩ الي١٤يناير والثالث الاعدادي مكفوفين من١٨الي٢٥يناير.

والصف الاول الثانوي العام مكفوفين من ٩الي٢٥يناير والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من١٠الي ٢٥، وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع والخامس من ٩الي١٣يناير، ومن الصف السادس الي الثامن من ٩الي١١يناير، والصفوف الاول والثاني الاعدادي من٩الي١٤يناير، والصف الثالث الاعدادي من١٨الي٢٥يناير، والصف الاول الثانوي من ٩الي٢٤يناير، والصف الثاني الثانوي من ١٠الي٢٥يناير، وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي من ٩الي٢٥يناير والصناعي من ٩الي٢٤يناير، والتجاري من ٩الي٢٥يناير..

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ووجه محافظ الدقهلية الى وكيل وزارة التربيه والتعليم ضرورة الالتزام بالجداول الذى تم اعتمادها، مؤكدا أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.