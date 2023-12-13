464 سائحا على متن 27 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

حلقت بسماء مدينة الأقصر رحلات البالون الطائر صباح اليوم الأربعاء وسط أجواء من الفرحة بين السائحين والتي أقلعت من أرض مطار البالون الطائر من احضان معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي في الأقصر.



وأكد مصدر بمطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، لـ «بوابة فيتو»أنه أقلع اليوم عدد 27 رحلة بالون طائر بسماء مدينة الأقصر حملت على متنها 464 سائح من مختلف أنحاء العالم جاء لقراءة التاريخ الفرعوني على ارتفاع 1400 قدم من الأرض.

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وأوضح المصدر أن الرحلات هبطت جميعها بسلام وأمان بالبر الغربي وفق معايير وقوانين سلطان الطيران المدني التي تضمن أمن وسلامة عاشقين مغامرات المنطاد الساخن بالأقصر، في نمط فريد تحظى به المحافظة السياحية عن باقي المدن الأخرى.



يشار إلى أن رحلات طيران البالون الساخن في الأقصر تتطلب توفير عدة عوامل جوية أبرزها عدم تخطى سرعة الـ8 عُقد، وأن يكون مجال الرؤية صافيا بدون شبورة ضبابية، فضلًا عن ذلك يتم متابعة مسار تحرك البالون الطائر من صندوق GBS ذات تقنيات فائقة متصل ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر.

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