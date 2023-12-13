الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة عددا من قرارات مجلس الوزراء وكذلك مشروعات القوانين. 

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