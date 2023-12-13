برعاية الكنيسة الإنجيلية، وفد أجنبى يدعم مرضى السرطان بأورمان الأقصر (صور)

شهد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الأقصر، زيارة وفد متعدد الجنسيات فرنسي وبلجيكى لدعم الأطفال مرضى السرطان بالمستشفى، بالتنسيق مع القس مايكل موسي راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة في الأقصر.

وحرص الوفد الأجنبي خلال زيارته للمستشفى على لقاء عدد من المرضي، وتحدث أعضاء الوفد معهم لمعرفة طبيعة العلاج المقدم لهم وسبل تقديم الدعم للاطفال مرضى الاورام في الصعيد.

ورافق الوفد الأجنبي، فريق العلاقات العامة في جولة على أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات التي تخدم الآلاف من المرضى بمحافظات الصعيد، وتعريفهم بآخر التطورات العلمية التي حققتها المستشفى ومنها نشر الأبحاث العلمية المتخصصة فى الدوريات العالمية.

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وحرص الوفد الاجنبي خلال تواجده في مستشفى الاطفال لعلاج الأورام على عمل توزيع الهدايا وإلالعاب وأبدوا إعجابهم بأساليب العلاج الحديثه وبالبنية التحتيه للمستشفى واعتماد المستشفي على مصادر طاقه نظيفه تتماشى مع الاساليب الحديثة في الحفاظ على البيئة.

والتقط الوفد الاجنبي الصور التذكارية داخل المستشفى برفقة المرضى والأطباء والممرضين، معربين عن سعادتهم الكبيرة بتلك الزيارة المميزة، مؤكدين على استمرار دعم المرضى.



ورحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، بالوفد الاجنبي، الذى يضم جنسيات مختلفه من بلجيكى وفرنسى لدعم الاطفال مرضي السرطان، مؤكدا على ان هذه الزيارات الداعمة لمرضي الأورام تؤكد على أن المستشفى مستمرة في نجاحاتها، والتنوع في الخدمات الطبية التى تساهم في شفاء الحالات للوصول للهدف المنشود صعيد بلا سرطان.