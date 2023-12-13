الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المصري

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب حلمي زامورا استعداد لمواجه المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها غدا الخميس  باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، فكرة التفريط فى محمد عواد حارس مرمي الفريق.

وكان مصدر بنادي الزمالك كشف عن وجود اهتمام أحد الأندية السعودية بالحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر إن الفترة المقبلة ستشهد تواصلا رسميا بين النادي السعودي المهتم بضم محمد عواد مع إدارة الزمالك للحصول على خدمات الحارس في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويسعى مسؤولو الأبيض لتجديد عقده في الفترة الحالية لاسيما وأنه الحارس الأساسي للفريق.

وينتظر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرار مجلس الإدارة بشأن الاستعانة بفتوح وصبحي والزناري في المباريات المقبلة. 

وانتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت عصر يوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، في أعقاب مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل لقاء زد في مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

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ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال برنامجًا تدريبيًا خاصًا للثلاثي لتجهيزهم في ظل ابتعادهم عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة شهر.

 

معتمد جمال مع الزمالك 

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة  كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء. 

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات، وأخيرا الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف. 

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الزمالك المصري البورسعيدي فتوح وصبحي والزناري فتوح ومحمد صبحي فريق المصري البورسعيدي

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