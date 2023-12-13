الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر القصدير، فيتو
سعر القصدير، فيتو

يعد القصدير عنصرًا كيميائيًّا ويرمز له بالرمز (Sn)، وعدده الذري (50)، وهو معدن لونه فضي، ويستخدم في العديد من المجالات الحياتية والصناعية.

سعر القصدير اليوم الاربعاء 

وسجلت أسعار القصدير في البورصات العالمية سعر 25806 دولارات للطن، اليوم الاربعاء  13-12-2023.

استخدامات القصدير 

ويتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة: مثل صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة وبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي وشاشات العرض المسطحة والنوافذ الذكية والألواح الشمسية.

Advertisements

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

أسعار القصدير، فيتو

صناعة علب الصفيح لحفظ الأطعمة

 كما يدخل القصدير في صناعة هذه العلب، ولكنه ليس المادة الوحيدة التي تدخل في صناعة هذه العلب، فعلبة الصفيح تصنع أيضًا من الحديد أو الفولاذ، ومن الممكن أن تكون نسبة القصدير في علب الصفيح قليلة جدًّا.

وتكمن أهمية استخدام القصدير في صناعة علب الصفيح بأنه لا يتفاعل مع الأكسجين، ولذلك فهو لا يصدأ، كما أن لديه القدرة على مقاومة التآكل بالمواد الحمضية، لذلك فهو قادر على حفظ الطعام سليمًا لفترة طويلة.

ويستخدم القصدير في صناعة سبائك لحام القصدير؛ وهي سبائك مصنوعة من القصدير والرصاص، وتستخدم هذه السبائك في اللحام، على سبيل المثال، من الممكن استخدام هذه السبائك في لحام الأسلاك المعدنية بالأجهزة الإلكترونية، أو للحام أنبوبين معدنيين.

مصادر القصدير

والقصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزءان في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2) الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

سعر القصدير اليوم الاربعاء سعر القصدير اليوم سعر القصدير

مواد متعلقة

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

الأكثر قراءة

سكر وضرب وسرقة دولارات، القصة الكاملة لمشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق

قائمة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي وموقف محمد صلاح

التعليم تكشف موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

غزة مقبرة للغزاة، القسام تبث مشاهد الاشتباكات مع الاحتلال من المسافة صفر (فيديو)

مجلس الوزراء يلزم المصانع بطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

Advertisements

منوعات

المزيد

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

تحمي من السرطان وتعزز قوة الدماغ.. 6 فوائد مذهلة لجوزة الطيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

المزيد
الجريدة الرسمية