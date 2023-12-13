في عيد ميلادها الـ34، تايلور سويفت تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

تايلور سويفت ، ما زال عام ٢٠٢٣، يحمل أخبارا سارة للمغنية الأشهر حول العالم، في الوقت الحالي، تايلور سويفت، التي تحتفل اليوم ١٣ ديسمبر، بعيد ميلادها الـ ٣٤، فبعد أيام من اختيار مجلة “تايم” لها لتكون شخصية العام، اعلنت موسوعة جينس للأرقام القياسية، أن جولتها الغنائية، "The Eras Tour"، أصبحت رسميًا الجولة الأكثر نجاحًا في التاريخ، حيث حققت أرباح أكثر من مليار دولار.

نجاحات تايلور سويفت في عام ٢٠٢٣

وحققت تايلور سويفت في عام ٢٠٢٣، عدد من النجاحات، والإنجازات التاريخية، من ضمنها وأبرزها، أنها اصبحت رسميا مليارديرة، قبل بلوغها عامها الـ ٣٤، لتصبح من أصغر المليارديرات العصميات، حول العالم، كما حققت جولتها الغنائية نجاحا كبيرا، وحضر حفلاته الآلاف حول العالم.

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تايلور سويفت تربح 100 مليون دولار من Spotify خلال عام 2023

ومن ضمن نجاحات تايلور سويفت، في عام ٢٠٢٣، انها حققت أرباح تبلغ ١٠٠ مليون دولار، من برنامج الاستماع الشهير Spotify، خلال عام ٢٠٢٣ فقط، وهو ما يجعلها الفنانة الوحيدة في التاريخ التي تحقق هذه الأرباح خلال عام واحد فقط.

رسميًّا.. المغنية تايلور سويفت تصبح مليارديرة

كما ذكر تقرير صحفي لـ بلومبرج نيوز، أن المغنية الشهير تايلور سويفت، أصبحت رسميا، مليارديرة، بعد أن وصلت ثروتها الصافية لـ 1.1 مليار دولار.

وذكر التقرير الصحفي، أن جولة تايلور سويفت الأخيرة Eras Tour، حققت أموالًا تعادل ما حققته اقتصادات البلدان الصغيرة، كما أنه من المتوقع أن يكون تسجيلها الجديد لألبوم عمره تسع سنوات، والذي يحمل اسم 1989، أحد أكثر التسجيلات مبيعًا لهذا العام، علاوة على الإيرادات القياسية التي حققها فيلمها التسجيلي الأخير والذي تخطت الـ ١٢٥ مليون دولار أمريكي.

علاقة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

كما وجدت تايلور سويفت، الحب في عام ٢٠٢٣، حيث نشرت عدد من المواقع الأمريكية، أن العلاقة العاطفية الجديدة، للمغنية تايلور سويفت، مع لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، تسير نحو الجدية، وأن تايلور سويفت، وجدت أخيرا الحب الذي تبجث عنه.

وكشف موقع ET الشهير، إن تايلور سويفت، معجبه جدا بترافيس كيلسي، لأنها تريد رجلًا ناجحا في مسيرته المهنية، ويفعل ما يريده، ويدعمها ويفهمها، وترافيس كيلسي يمتلك جميع هذه الصفات.

فيما شهدت مبيعات، قمصان ترافيس كيلسي، ارتفاعًا بنسبة 400٪ تقريبًا في المبيعات بعد أن حضور تايلور سويفت مباراته، وفقًا لتقارير TMZ.

وكانت تايلور سويفت، حرصت مؤخرا على حضور مباراة ترافيس كيلسي، وظهر الثنائي، وهما يغادران معا بعد انتهاء المباريات.