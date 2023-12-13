توفي الممثل الأمريكي أندريه براجر، الذي لعب دور البطولة في المسلسل التلفزيوني الشهير "Brooklyn Nine-Nine"، و"Homicide: Life on the Street"، عن عمر يناهز 61 عامًا.

وفاة الممثل الأمريكي أندريه براجر عن عمر يناهز 61 عامًا

وأكدت جنيفر ألين، وكيلة أعمال الممثل أندريه براجر، نبأ وفاته لمجلة فارايتي الأمريكية.

واشتهر الممثل أندريه براجر، بتجسيد دور الكابتن راي هولت، في المسلسل الكوميدي الإجرائي البوليسي "Brooklyn Nine-Nine"، من عام 2013 حتى عام 2021.

وولد براجر في ولاية شيكاجو الأمريكية، وتخرج في جامعة ستانفورد، ثم التحق بمدرسة جويليارد، قسم الدراما.

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حياة أندريه براجر المهنية

جاء دور أندريه براجر، الأول على الشاشة كجندي اتحادي، خلال فيلم Glory، الذي لعب فيه دور توماس سيرلز، وهو رجل أسود حر ينضم إلى الفوج الأسود.

كما ظهر أندريه براجر، في الفيلم التلفزيوني "Kojak"، حيث لعب دور صديق Kojak، ثم انتقل إلى "Homicide: Life on the Street"، والذي يعد نقله في حياته الفنية.

واستمر أندريه براجر، بالظهور في الأفلام الروائية مع توسع مسيرته التلفزيونية، مع أدوار في "مدينة الملائكة" و"التردد" و"بوسيدون".

وقد تزوج أندريه براجر، من الممثلة آمي برابسون، التي ظهرت أيضًا في فيلم "القتل: الحياة في الشارع"، وانجبا ثلاثة أطفال.