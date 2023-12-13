القائمة الكاملة لمسلسل “المعلم” في رمضان 2024

مصطفى شعبان، تقرر طرح مسلسل “المعلم” للفنان مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني 2024.

مسلسل المعلم 2024

ويأتي مسلسل المعلم من بطولة مجموعة من النجوم بجانب مصطفى شعبان، ومن أبرزهم؛ الفنانة سهر الصايغ، الفنانة انتصار، الفنانة سلوي خطاب، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان سيد رجب.. بتوقيع المخرج مرقس عادل وإنتاج سينرجي.

الفنان مصطفى شعبان

كما يستعد الفنان مصطفى شعبان للعودة إلى السينما من جديد بعد غياب سنوات.

ويخوض مصطفى شعبان بطولة فيلم جديد من إنتاج كامل أبو علي، وإخراج: أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم بعد عيد الأضحى المقبل، وجار ترشيح بقية الأبطال.

Advertisements

بهذا سيعود مصطفى شعبان إلى السينما مجددا بعد غياب 13 عامًا، حيث كان آخر أعماله فيلم "الوتر" إنتاج عام 2010.



آخر أفلام مصطفى شعبان

وفيلم الوتر عرض في عام 2010 من بطولة: مصطفى شعبان، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وأروى جودة، وأشرف زكي، وسوسن بدر.

مسلسل بابا المجال

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل بابا المجال، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

ومسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، جومانا مراد، سوسن بدر، رياض الخولي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ويعد مسلسل بابا المجال، التعاون الثاني بين الفنان مصطفى شعبان، والمخرج أحمد خالد موسى، بعد تجربتهما الأولى بمسلسل "ملوك الجدعنة".