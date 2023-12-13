الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى مع تحذيرات هيئة الأرصاد في قنا

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

أعلنت محافظة قنا، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد.


وأكد اللواء أشرف الداودي، على أن الأجهزة التنفيذية، انهت جاهزيتها لخطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان المحافظة، في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

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مشيرًا إلى أنه تم توجيه إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

ونوه بأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

وناشد محافظ قنا، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق التي تتساقط عليها مياه الأمطار.

 

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