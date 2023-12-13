إسرائيل من الداخل «طوفان الأقصى» تكشف المستور.. فشل «الموساد» يكشف تصدع أجهزة الاحتلال الأمنية.. اللواء نصر سالم: ضربة موجعة للجيش الذي لا يقهر والمنظومة الأمنية فى تل أبيب

يكشف اللواء نصر سالم الخبير العسكرى والمحلل الاستراتيجى، أن عملية طوفان الأقصى حطمت أسطورة الجيش الذى لا يقهر وكانت ضربة موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى والمنظومة الأمنية فى تل أبيب.

وأضاف اللواء نصر سالم أن الشعب الإسرائيلى فقد ثقته فى جيش الاحتلال بعد نجاح المقاومة الفلسطينية فى اختراق كل الدفاعات التى أقامها الجيش ودخلت إلى المستوطنات واستطاعت أخذ أسرى كثيرين دون أى حركة رد سريعة من قبل جيش الاحتلال أو أجهزة الأمن الإسرائيلية.

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وأوضح اللواء نصر سالم أن الخلل داخل الجيش يتضح من خلال عدم تلبية كل جنود الاحتياط طلب الاستدعاء، مشيرا إلى أن العدد الإجمالى للجنود الذين ذهبوا إلى الاستدعاء لم يتجاوز ١٠٠ ألف، وليس كما تزعم تل أبيب أنهم ٣٦٠ ألفا.

وذكر الخبير العسكرى والمحلل الاستراتيجى أن هذه العملية كان لها تأثير سلبى على الجنود الإسرائيليين الذين هاجموا المسئولين ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال زيارته لهم والبعض منهم تمرد.

وأشار اللواء نصر سالم إلى أن الشعب الإسرائيلى ذات نفسه أكد فى أكثر من استطلاع رأى فقدان الثقة فى قدرات جيش الاحتلال وأجهزة الأمن على حمايتهم، الأمر الذى سيكون له تبعات سلبية وخيمة على المجتمع فى تل أبيب.

وتابع نصر سالم: الكثير من المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة غادروا البلاد خوفا على حياتهم لعدم شعورهم بالأمان وهو تطور له تأثير خطير على الحياة والمجتمع فى إسرائيل.

ونوه نصر سالم إلى أن عملية طوفان الأقصى أثبتت أن جيش الاحتلال الإسرائيلى دون المستوى، وكل ما يروج له حول قدراته العسكرية الكبيرة ليس الا دعاية للاستهلاك المحلى فقط لترهيب جيوش المنطقة.

وشدد نصر سالم على أن صورة جيش الاحتلال اهتزت، وأصبح أكثر عرضة لتلقى الهزائم فى العديد من المناطق، ومن المحتمل أن يتعرض لهجمات أكثر سواء على الجولان أو حدود لبنان.

واستطرد نصر سالم مؤكدا أن ردة فعل جيش الاحتلال والهجوم البرى الذى شنه على قطاع غزة والذى بدأه منذ شهرين لم يحقق أى نجاح، الأمر الذى أكد للجميع أنه جيش وهمى يعتمد على الدعاية الكاذبة.

وقال الخبير العسكرى والمحلل الاستراتيجى: “إنه على الرغم من التحصينات وأجهزة التجسس وكاميرات المراقبة والحصار الذى يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، إلا أنه لم يستطع توقع عملية طوفان الأقصى، والمقاومة الفلسطينية نجحت فى خداعه، الأمر الذى يثبت فشل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وخاصة جهاز الموساد الذى يروج لنفسه على أنه أقوى جهاز مخابرات فى العالم".

وأضاف نصر سالم أن عملية طوفان الأقصى أنهت أسطورة المخابرات الإسرائيلية وأجهزة الموساد والشاباك إلى الأبد، واصفا منظومة التسليح الإسرائيلية بالفاشلة لعدم قدرتها على التصدى لهجمات المقاومة الفلسطينية فى عملية طوفان الأقصى، الأمر الذى سينعكس على مبيعات السلاح الإسرائيلى، إذ لن يكون هناك حاجة إليها بعد فشلها فى التصدى للصواريخ البدائية التى أطلقتها حماس في٧ أكتوبر الماضى.

وأكد سالم أن منظومة القبة الحديدية فقط هى الآخر هيبتها وستحتاج إسرائيل إلى وقت طويل جدا لتلافى التأثيرات والتبعات العسكرية المدمرة لعملية طوفان الأقصى خاصة التضرر الذى طال سمعتها العسكرية.

وتابع: أصبح ظاهرا للعالم الآن أن إسرائيل كل اعتمادها على سلاح الجو والصواريخ البعيدة فقط، وحال تم شل هذه الأسلحة ستكون تل أبيب مكشوفة تماما.

ولفت اللواء نصر سالم إلى أن قوات المشاة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى فشلت بشكل ذريع هى الآخر فى المواجهات مع كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية، كما فشلت أجهزة الاستطلاع أيضًا فى تحديد أهداف دقيقة على مدار الشهرين، إذ لم يخترقوا الأنفاق أو حتى استطاعوا تحديد أماكن الأسرى الإسرائيليين وتحريرهم.

وأوضح سالم أن تضحية جيش الاحتلال الإسرائيلى بأسراه سابقة مشينة فى تاريخ العسكرية العالمية، موضحا أنها تخلق جدار من الكره وعدم الثقة بين الجيش والشعب الإسرائيلى الذى أدرك أنه سيتم التضحية به فى أقرب وقت.

وقال نصر سالم إن جيش الاحتلال الإسرائيلى تكشفت حقيقته أمام العالم والشعب، أنه دون الدعم الأمريكى لن يستطيع الدخول فى أى مواجهة عسكرية حتى لو كانت صغيرة، مردفا: أمريكا يروق لها هذا الوضع، موضحا أنها لا تريد أن تكون إسرائيل على القدر الكافى من القوة حتى لا تستطيع الاستغناء عنها، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى أعادت دولة الاحتلال إلى التبعية لأمريكا بعدما كانت أخذت خطوات للتحرر منها.

وأكد الخبير العسكرى والمحلل الاستراتيجى أن عملية طوفان الأقصى تركت شرخا كبيرا بين جيش الاحتلال الإسرائيلى وشعبه، الذى هتف ضده فى الشوارع واتهموه بقتل المدنيين، خاصة بعدما أظهرت النتائج الأولية للتحقيقات أن العديد من المدنيين قتلوا برصاص جيش الاحتلال خلال التصدى للمقاومة فى عملية طوفان الأقصى، بالإضافة إلى عدم الجاهزية العسكرية للرد على أى هجوم مفاجئ فى وقت قصير.

وشدد نصر سالم على أن جيش الاحتلال ستلاحقه شهادات الأسرى الإسرائيليين الذين حررتهم المقاومة الفلسطينية، والذين كشفوا للشعب الإسرائيلى استهدافهم من طائرات الجيش فى قطاع غزة، ما سينعكس على صورة الجيش لدى المواطنين.

وفى السياق ذاته، يقول اللواء محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، والخبير العسكرى والمحلل الاستراتيجى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى فشل فى التصدى للمقاومة الفلسطينية ما أدى إلى نسف الدعاية الكاذبة التى روج لها عن القوة التى يمتلكها.

وأضاف اللواء محمد الشهاوى أن عملية طوفان الأقصى، أزالت كل جدارن الخوف والوهم الذى روجته إسرائيل عن جيشها، وظهرت الحقيقة واضحة أمام العالم، أنه جيش غير مؤهل لأية حروب.

وأكد مستشار كلية القادة والأركان، أن جيش الاحتلال يعتمد فى قوته بالكامل على أمريكا وكأنه كتيبة تابعة للجيش الأمريكى ليس أكثر، هى من تقود له المعارك وتخطط له.

وأوضح اللواء محمد الشهاوى، أن المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، استطاعت من خلال خطة الخداع الاستراتيجى يوم 7 أكتوبر نسف أسطورة المخابرات الإسرائيلية والادعاءات أنها الأقوى فى العالم.

وأكد اللواء محمد الشهاوى أن صورة جيش الاحتلال الإسرائيلى اهتزت منذ عملية طوفان الأقصى، لذلك لجأ إلى سياسة العقاب الجماعى واستهداف المدنيين العزل فى محاولة لكسب انتصارات وهمية لتسكين الرأى العام الداخلى فى تل أبيب.

ونوه اللواء الشهاوى إلى فشل جيش الاحتلال فى تحرير الرهائن بالقوة العسكرية أو حتى تدمير الأنفاق فى قطاع غزة والتخلص من حركة حماس والمقاومة الفلسطينية كما ادعى تسبب فى حالة من الغضب بالرأى العام الإسرائيلى.

وأوضح مستشار كلية القادة والأركان أن قبول إسرائيل بالهدنة مع حماس لمدة 7 أيام أكبر دليل على خسارة المعركة وعدم القدرة على تحقيق أى أهداف على أرض الواقع.

وأكد الشهاوى أن مع نهاية المعركة لن يستطيع الاحتلال الإسرائيلى تحقيق أى من أهدافه العسكرية فى قطاع غزة، كما وعد مواطنيه للتخفيف من حالة الغضب التى تسود فى دولة الاحتلال، فإن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة للغاية على تماسك دولة الاحتلال وجيشها.

وأضاف محمد الشهاوى أن عملية طوفان الأقصى ستكون بمنزلة الزلزال المدمر الذى هز عرش إسرائيل وتسببت فى سقوط هيبتها، ليس فقط على المستوى الخارجى، ولكن أيضًا على المستوى الداخلى، وسيكون له انعكاسات على علاقة الدولة مع المواطنين.