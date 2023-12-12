الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

جوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي، سينما الهناجر تحتفى بـ هالة فاخر

هالة فاخر، فيتو
هالة فاخر، فيتو

تستضيف سينما الهناجر -التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية - برئاسة الدكتور وليد قانوش، في السابعة مساء الخميس (14 ديسمبر)، أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج اشرف فايق.


ويقام هذا الشهر تحت عنوان "هالة فاخر.. چوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي"، كما يقام الصالون فى السابعة مساء الخميس (21 ديسمبر) بمركز الحرية للابداع بالإسكندرية.



 

ويقام  صالون "كلام فالسيما" شهريا كل الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية

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الفنانة هالة فاخر

 

فى سياق آخر..  تواصل الفنانة هالة فاخر تصوير مشاهدها في فيلم “اصل الحكاية”  بطولة الفنان خالد الصاوي.

وقالت الفنانة هالة فاخر لـ فيتو إنها قد تنتهي من تصوير مشاهدها بالفيلم خلال 10 أيام، دون أن تفصح عن تفاصيل الدور الذي تقدمه.

 وبدأ فريق عمل الفيلم بقيادة المخرج محمد أمين تصوير المشاهد منذ فترة بعد أيام من التحضيرات والبروفات للوقوف على تفاصيل الشخصيات كافة وتحديد ملامحها وأبعادها.

ويشارك في بطولة  فيلم "أصل الحكاية" مجموعة من النجوم أبرزهم: خالد الصاوي، هالة فاخر، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد محمود، كريم عفيفي، شيري عادل،  والفنان الشاب يوسف عثمان. 

فيلم أبو نسب

كما تشارك هالة فاخر في فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، وهالة فاخر،  وإخراج رامي إمام.

 

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