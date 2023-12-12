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ثقافة وفنون

أول أفلام 2024، قصة وأبطال فيلم "الحريفة"

فيلم الحريفة، فيتو
فيلم الحريفة، فيتو

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لـ فيلم "الحريفة"، ومن المقرر عرضه بداية من 4 يناير بجميع دور العرض في مصر و11 يناير 2024 بجميع الدول العربية،  كأول أفلام العام المقبل بمصر والدول العربية.

 

قصة وأبطال فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

 

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ويأتي فيلم الحريفة من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق العالمي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

 

هجوم الجمهور على بيومي فؤاد

وتصدر بيومي فؤاد خلال الأيام الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في موسم الرياض وانتقاده للفنان محمد سلام بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، الأمر الذي أثار غضب الجمهور من “بيومي فؤاد” وجعله فى مرمي الهجوم الشعبي فى مصر والسعودية.

 

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أبطال فيلم الحريفة أحمد حسام ميدو احمد حسام بيومي فؤاد موسم الرياض شريف الدسوقي

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الإعلان التشويقي لفيلم "الحريفة" (فيديو)

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