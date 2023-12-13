لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

برغم أنه لم يرد نص صريح من حديث نبوي أو آية قرآنية بالحمل بتوأم إلا أن الذرية الصالحة هي طموح كل زوج وزوجة، فالأولاد زينة الحياة الدنيا، ودعاء الحمل لابد من تكراره في كل وقت وكل حين، حيث تبحث عنه كل من لم يرزقها الله بالحمل، إذ يعد الحمل من الأخبار المفرحة لكل الأسرة وإليكم 25 دعاء الحمل بتوأم.

لم يرد بها نص، 25 دعاء الحمل بتوأم

الطرق الشرعية للحمل

لا شك أن الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء هو تقوى الله، والحذر من أسباب الغضب، وأن لا يتعاطى شيئًا مما حرم الله عليه.أما التداوي بشيء من النبات إذا جرب، ونفع فلا بأس بذلك، إذا جرب ونفع؛ لأن التداوي جائز، بل مشروع.

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ولا حرج في ذلك أن يتداوى الإنسان بما أباح الله له: عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرام النبي ﷺ شرع للأمة التداوي، فلا حرج في ذلك إذا وجد نبات جرب فيه أنه من أسباب الحمل، أو وجد علاج آخر مما أباح الله، كالكي في بعض البدن، أو شراب مما أباح الله، أو فاكهة مما أباح الله، أو ما أشبه ذلك مما جرب ونفع مما هو مباح.

وأما الدعاء فينبغي للمؤمن أن يلح في الدعاء أنت والزوج، كل منكما يشرع له الإلحاح في الدعاء بطلب الله  أن يمنحكما الذرية الصالحة، ولا سيما في أوقات الإجابة، مثل آخر الليل، جوف الليل، مثل آخر الصلاة قبل السلام، مثل وقت السجود، حال السجود في الصلاة فإنه محل دعاء، يقول النبي ﷺ: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء وإذا كان على طهارة وقت استقبال القبلة كان ذلك من أسباب الإجابة.

دعاء للحمل بعد الجماع

دعاء الحمل لابد من تكراره في كل وقت وكل حين، لذلك إليكم مجموعة من أدعية الحمل البسيطة كالتالي:

اللهم اكتب لنا الإنجاب وهب لنا من الذكور والإناث ونعوذ بك من العقم يا وهاب.

اللهم آتنا في الدنيا ذرية طيبة وأعنا على تربيتهم وأجعلهم سبب دخولنا الجنة يا رب العالمين.

اللهم ارزقني جنينا في رحمي وأسألك له السلامة من كل سوء وأن تكتبه من السعداء وتعافيه من صنوف البلاء وتعينه على بر والديه يا كريم.

اللهم رضيني بما قضيت لي وعافني فيما ابقيت حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت.

اللهم يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين ياذا الجلال والاكرام..رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين.

اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان ترزقنى الذرية الصالحة.

دعاء الحمل

اللهم ارزقني من لدنك صبيا واجعله ربي رضيا واجعله ربي تقيا وأعني على حسن تربيته واجعله ربي من البارين ولا تجعله جبارًا عصيًا يا ارحم الراحمين.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم هب لنا من أنفسنا ذرية تقر بها العين وتسعد بها الروح وتكون لنا معينا على نوائب الدهر ورفقة صالحة في الدنيا وأسرة في الجنة يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك المغفرة والرحمة والبركة اللهم ارزقني من زوجي بذرية جميلة الخلق والخلقة يكونون من المحسنين المؤمنين وأن تصرف عنهم كل شر وسوء يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك من فضلك يا حي يا قيوم يا فضل يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أن ترزقني الابن الصالح البار المحب لأمه وأبيه الذي يجعلنا نفخر به في الدنيا والآخرة.

اللهم احفظني من العقم وارزقني الحمل واحفظني من السقط ويسر لي الوضع واحفظنا أنا وابني من الهلاك والأذى وأعني على حسن تأديبه وتربيته إنك أنت الوهاب يا كريم.

دعاء سلامة الحمل

اللهم ارزقني برحمتك حملًا مستقرًا سليمًا مستقرًا يا رب العالمين

اللهم إني أسألك من فضلك يا رزاق اللهم لا تذرني فردًا وأنت أرحم الراحمين

اللهم يا حفيظ يا كريم يا عظيم يا رزاق ارزقنا بالذرية الصالحة يا رب العالمين

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك المحيي الزراق القيوم ارزقني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

اللهم إني أسألك بفضلك يا رحمن كما وهبتني زوجًا صالحا هب لي من لدنك ذرية صالحة واجعلها بارة بوالديها يا رب العالمين.

اللهم إنك أنت الوهاب الرحمن الرحيم الرزاق الكريم ونحن الفقراء إليك.

اللهم آتنا من الأولاد والبنات ما تقر به عيننا ونفخر به في دنيانا ويجعلنا من أهل الجنة في الآخرة.

لم يرد بها نص، 25 دعاء الحمل بتوأم

دعاء للحمل بتوأم

الحمل بتوأم حلم كل أم، لأن الذرية من فتن الحياة الدنيا ومتعها، ولذلك يسعى كل أب وأم إلى إنجاب البنين والبنات، وهذه بعض أفضل أدعية الذرية التالي:

1- اللهم إني أسألك أن ترزقني من فضلك العظيم، اللهم لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين، اللهم ارزقني بتوأم يا رب العالمين.

2- اللهم إني أسألك الحمل في توأم يا رب العالمين، اللهم آتني من الذرية زوجا من البنين يا أرحم الراحمين.

3- اللهم إني أسألك يا رزاق أن يؤتيني من كرمك وفضل يا أرحم الراحمين، اللهم آتني من الذرية اثنين يا أكرم الأكرمين.

4- اللهم يا أرحم الراحمين ارزقني بتوأم ومتعني بهم في الحياة الدنيا واجعلهما من حفظة كتابك الكريم يا رب العالمين.

5- اللهم إني أعوذ بك من تأخر الحمل والعقم يا ربي يا رحمن، اللهم أرزقني الحمل بتوأم يا كريم العطاء يا ربنا.

6- اللهم إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء وأنت على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك أن تهبني من الأولاد توأمًا يا رب العالمين.

7- اللهم إنك قلت (ادعوني أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد وإنى أسألك أن لا تحرمني من الذرية الصالحة، يا رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين، ربي هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

8- اللهم إني أسألك بإيماني بك وتصديقي برسلك، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهب لي توأما.

9- اللهم يا وهاب يا رزاق يا كريم يا مجيب هب لي من لدنك ابنين صالحين توأم يا رب العالمين

10- يا رب أنت الأحد الصمد ألجأ إليك وأطلب منك يا كريم أن ترزقني وتقر عيني وتبرد قلبي بتوأم واكتبهم من عبادك المؤمنين، اللهم استجب يا رحمن.

11- يا مالك الملك تعز من تشاء ارزقني يا رزاق وأعزني يا عزيز بتوأم واجعلهم من عبادك الصالحين.

12- يا كريم أنا إليك فقير ولا حول ولا قوة لي إلا بك فمنك يا الله أطلب وأنت حولي وقوتي أن ترزقني توأم واجعلهم يا الله من عبادك المؤمنين، وأن يكونوا نشأة الصالحين يا رب العالمين

13- ربي إني لما أنزلت إلى من خير فقير، آتني يا رحمن الذرية الصالحة واجعلهم توأم واجعلهم لي ابنين بارين وقر عيني بهم يا رحمن

14- اللهم كما استجبت لنبيك زكريا استجب لي يا رحمن، ارزقني يا كريم بولدين صالحين واجعلهم توأم يا قدير.

15- يا من تقول للشيء كن فيكون صور ما في رحمي توأم، واجعلهم بي بارين وبك موقنين واكتبهم من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.

16- ربِّ إني نذرت لك ما في بطني محرَّرًا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم”.

17- “ربِّ هبْ لي من لدنك ذريةً طيبةً إنك سميع الدعاء”. “ربِّ لا تذرني شخصًا وأنت خير الوارثين”.

18- “ربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ من مناشدة الإسلام، واجعله رَبِّ رَضِيًّا”.

19- “اللهم ارزقني صبيًّا حَنَانًا مِّن لَّدُنّك وَزَكَاةً، وَاجعله ربِّ تَقيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وَلا تجعله جَبَّارًا عَصِيًّا، واجعله اللهم يأخُذ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، وَآته اللهم الحكْم صَبِيًّا”.

20- ربي إني أمتك الفقيرة إليك، وأنت وحدك الغني الرزاق الوهاب، أسألك يا الله بعظيم صفاتك وأسمائك، أن تجب مسألتي، وأن ترزقني الحمل في توأم وأن تثبت حملي يا الله.

21- اللهم يا وهاب يا رزاق يا كريم يا مجيب هب لي من لدنك ابنين صالحين توأم يا رب العالمين.

22- يا رب أنت الأحد الصمد ألجأ إليك وأطلب منك يا كريم أن ترزقني وتقر عيني وتبرد قلبي بتوأم ذكرين واكتبهم من عبادك المؤمنين، اللهم استجب يا رحمن

23- اللهم كما استجبت لنبيك زكريا استجب لي يا رحمن، ارزقني يا كريم بولدين صالحين واجعلهم توأم يا قدير.

24- يا من تقول للشيء كن فيكون صور ما في رحمي توأم ذكرين، واجعلهم بي بارين وبك موقنين واكتبهم من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين

25- ربي إني أسألك يا وهاب يا رزاق، أن ترزقني ذرية صالحة، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، لا تذرني فردًا يا الله فأنت وحدك خير الوارثين، وأسألك يا الله أن لا تحرمني الذرية الصالحة الطيبة، فأنت سامع الرجاء ومجيب الدعاء.