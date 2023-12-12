المترو يجرى استطلاع رأى حول خدمة الإسكوتر

أجرت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو استطلاعا لآراء الجمهور حول أهمية وجدوى خدمة الاسكوتر التى تم طرحها بجوار بعض المحطات.

ونشرت الشركة على صفحتها بفيسبوك قائلة: “سألنا ركاب الخط الأخضر الثالث عن تجربتهم مع خدمة السكوتر الكهربائي اللي تم إطلاقها مؤخرا لتسهيل رحلتهم من قبل شركتي آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو ورابيت موبيليتي”.

المترو يعلن توفير اسكوتر كهربائي

وكانت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، بروتوكول تعاون مع شركة رابيت موبيليتي Mobility Rabbit لتوفير وسيلة مواصلات كهربائية حديثة وسريعة خارج بعض محطات خط المترو الأخضر الثالث.

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ويعمل السكوتر الكهربائي فترة تجريبية تستمر ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل الانتقال بسعر مخفض من وإلى عدد من محطات الخط الأخضر الثالث وهي محطات هليوبوليس والأهرام وكلية البنات وصفاء حجازي.

وحرصا من بوابة فيتو على تقديم خدمة متميزة لقرائها نستعرض في التقرير التالي طريقة الاستخدام

1- بجانب محطات هليوبوليس، الأهرام، كلية البنات وصفاء حجازي هتلاقي عدد من السكوترز، عشان تستخدمه:

2- اعمل سكان للكود QR Code من على البانر جوة المحطة أو بجانبها ونزل التطبيق

3- افتح تطبيق Rabbit ودخل الفيزا بتاعتك واتأكد أنها شغالة

4-افتح المحفظة ودخل البروموكود RABBIT-GL3 عشان الرحلة تبقي مخفضة

5- اختار من على خريطة التطبيق أقرب سكوتر ليك ودوس علي الاتجاهات علشان توصله

6- توجه إلى أقرب سكوتر في نطاق المحطة واضغط على "سكان وابدأ الرحلة" من التطبيق واعمل سكان للكود QR Code اللي على السكوتر وبكده هيتفتح السكوتر.

7- بعد رفع المسند، ادفع الأرض برجليك ودوس على زرار السرعة علشان تتحرك.

8- لما تخلص مشوارك، استخدم القفل لتثبيت السكوتر في شجرة أو عمود، وصوره عشان تنهي الرحلة

9- تكلفة فتح السكوتر 4 جنيهات وكل دقيقة 1.25 جنيه، استخدم البرومو كود RABBIT-GL3 علشان يخصم 4 جنيه من رحلتك

10- تقدر تستخدم سكوتر Rabbit في أي وقت من مكان تواجدك علشان يوصلك تاني لأقرب محطة من الأربع محطات وتحصل على نفس الرحلة المخفضة.

كل اللي عليك إنك تركب الخط الأخضر الثالث.



في هذا السياق أكد المهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، "أننا نفخر بتقديم هذه الخدمة المتكاملة لركابنا، وتعزيز جهودنا التي تهدف لدعم التحول نحو الاستدامة ووسائل النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة، خاصة من خلال هذا التعاون مع أحد الشركات المتفردة التي تقدم حلولا ذكية ورائدة في مجال التنقل على مستوى مصر وأفريقيا".

ونقدم لكم من خلال موقع " فيتو "