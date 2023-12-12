ليلى علوي بإطلالة جديدة في فيلم “مقسوم”

طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي الأول لفيلم "مقسوم" بطولة الفنانة الكبيرة ليلي علوي.

فيلم مقسوم لــ ليلي علوي

وظهرت ليلى بإطلالة جديدة تماما من حيث الأزياء أو الشعر الكيرلي بفستان من الكتان الأخضر برفقة كل من الفنانة شيرين رضا والفنانة سماء إبراهيم وهى تمسك بالاورج.

كما سيشارك بالعمل عدد من النجوم الشباب على رأسهم الفنان عمرو وهبة، ويـأتي فيلم “مقسوم” من تأليف هيثم دبور وبتوقيع المخرجة التونسية كوثر بن يونس.

الفنانة ليلى علوي

وقبل أيام كانت دعت النجمة ليلى علوي إلى تقديم فيلم عربي عن فلسطين، مؤكدة أنها ستكون أول المنضمين وبدون أجر، من أجل إحياء القضية الفلسطينية في عقول وقلوب الوطن العربي.

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ليلى علوي تكشف عن آخر أعمالها

وقالت ليلى على هامش حضورها بالشارقة السينمائي: أواصل حاليًا تصوير فيلم المقسوم، الذي تشارك به شيرين رضا وسماء إبراهيم، ومن إخراج كوثر يونس وتأليف هيثم دبور، والعمل فكرته رائعة وهقدم أغنية فيه وهناك أيضًا فيلم جوازة توكسيك نعمل على طرحه خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت ليلى عن عملها مع السيناريست مدحت العدل، قائلة: قدمت معه مسلسل حديث الصباح والمساء الذي يعد واحدًا من أهم المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية والعربية وأسعي لتقديم أعمال برفقته مجددًا.

وتابعت ليلى علوي: اشتغلت مع معظم المخرجين المهمين منهم يوسف شاهين وعاطف الطيب.. تعلمت من كل المخرجين العظماء الذين تعاونت معهم ومفيش حد اشتغلت معاه إلا وكان في علاقة مثمرة وناجحة بينا سواء كان مخرج أو ممثل أو مؤلف".

وعبرت ليلى علوي عن سعادتها بالأعمال التي قدمتها في مسيرتها، مشيرة إلى حرصها على الحفاظ على مشاعر الاحترام المتبادل مع الجمهور.

وكان قد كشف مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركة الفيلم المصري "آل شنب" للفنانة ليلى علوي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول.

فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

أبطال فيلم آل شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.