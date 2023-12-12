الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

السوق السوداء وأوكرانيا كلمة السر، إيران تتحدث عن مصادر أسلحة حماس وحزب الله

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أخبار غزة، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس وحزب الله "بإمكانهما الحصول على الأسلحة من أوكرانيا عبر سوق سوداء.

وكان عبد اللهيان يتحدث من الدوحة عن مصدر تسليح حماس وحزب الله، اللذين تحاربهما إسرائيل منذ أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن أوكرانيا "سوق سوداء محتملة للأسلحة".

 

سوق الأسلحة السوداء في أوكرانيا

وفي رد على سؤال حول دعم طهران للجماعتين، قال: "إذا سألتني من أين يمكنهما الحصول على الأسلحة، فإن إحدى الأسواق السوداء هي أوكرانيا. بسهولة شديدة ومن دون بذل الكثير من الجهد، يمكن لهما الحصول على كل ما يحتاجون إليه في أوكرانيا".

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وتابع وزير الخارجية الإيراني: "في الماضي، أود أن أكون صريحا، كنا نقدم كل أنواع الدعم لحزب الله وحماس والجهاد، مع الأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي واتفاقية حقوق الإنسان".

كما قال إن حماس وحزب الله "قادران على إنتاج أسلحتهما الخاصة".

 

انطلاق هجوم طوفان الأقصي

وكانت أوكرانيا دانت بشدة هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، ودعمت "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" مثل معظم القوى الغربية.

وفي أعقاب القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، فتح حزب الله جبهة أخرى في الصراع، وبات يتبادل بشكل يومي القذائف والصواريخ مع إسرائيل عبر حدودها مع لبنان.

وتقول إيران إنها غير منخرطة في الصراع، ولم تكن على علم بخطة حماس لشن هجومها المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

 

الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة عقوبات إيران بسبب دعم روسيا

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أدرجت الدول الأعضاء في  الاتحاد الأوروبي، ستة أشخاص وخمسة كيانات إلى قائمة العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمهم لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

ومن بين الذين شملتهم العقوبات شركة شكاد سانات أسمري ومديرها التنفيذي ونائبه وكبير العلماء وشركات عاملة في تصنيع الطائرات المسيرة.

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