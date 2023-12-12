الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من مخدر البودر في مطروح

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى".

 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام). 
 

و بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

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النيابة العامة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قسم شرطة مطروح مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر وزارة الداخلية

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