الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل وزارة الصحة يتابع حملة 100 يوم باللجان الانتخابية في مركز الرحمانية (صور)

وكيل الصحة يتفقد
وكيل الصحة يتفقد بالبحيرة

قام الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتواجدة باللجان الانتخابية بمركز الرحمانية،  كذلك متابعة عمل فرق حملة ١٠٠ يوم صحة المتواجدة بجوار اللجان. 

وذلك خلال مرافقة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة فى حضور قيادات المحافظة وحشد كبير من أبناء مركز الرحمانية.

حيث قام  بمتابعة عمل الفرق الطبية وفرق حملة ١٠٠ يوم صحة، وأثنى على عمل الفرق الطبية المتواجدة لتأمين العملية الانتخابية،  وكذلك وجه الشكر والتحية لفرق حملة ١٠٠ يوم صحة، مشيرا إلى أنه تم توفير فريق طبي بكل لجنة به طبيب وتمريض داخل اللجان ، وتواجد فرق المبادرات الرئاسية خار ج اللجان " الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والأورام السرطانية ".

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والتقى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ببعض  المترددين على تلقى خدمة المبادرات المختلفة التى تشملها الحملة، وأثنوا على عمل الحملة، وأشادوا بالخدمة المقدمة، وبالجهود العديدة التى تبذلها الدولة.

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