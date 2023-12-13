الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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سياسة

بعد انتهاء الانتخابات، هذا ما ينتظره النواب من رئيس المجلس

موعد عودة مجلس النواب
موعد عودة مجلس النواب للانعقاد، فيتو

انتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي استمرت 3 أيام، وبدأت اللجان العامة في  حصر الأصوات للمرشحين تمهيدا لإعلان اسم الرئيس القادم لمصر، من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وينتظر أعضاء مجلس النواب، دعوة رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعودة الجلسات العامة، بعد أن تم رفعها لأجل غير مسمى تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

 

ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحق لرئيس المجلس في تحديد موعد الجلسات وإخطار النواب بها.

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ضوابط عقد الجلسات العامة لمجلس النواب 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عقد الجلسات العامة، حيث تنص المادة (277) على: جلسات المجلس علنية، ويُحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

 

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

 

موعد عودة مجلس النواب للانعقاد

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

 

وأُجريت الانتخابات في 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

 

كما باشرت 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

 

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي - الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد - فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

وكشفت مؤشرات الفرز الأولية في كافة اللجان عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.

 

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