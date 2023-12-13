ناردين فرج: "الغرفة 207" و"صوت وصورة" أحب دورين لقلبي.. واعتزالي العمل الإعلامي سابق لأوانه (حوار)

>> قادرة على التوفيق بين الإعلام والتمثيل

>> أحاول انتقاء وتنويع أدواري.. وأدائي تطور عن البدايات

بدأت الإعلامية والفنانة ناردين فرج تثبيت أقدامها بقوة فى عالم التمثيل وعبرت عن موهبتها بشكل رائع فى مسلسل صوت وصورة الذى عرض مؤخرا وحصد نسب مشاهدة عالية جدا وتفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وظل يتصدر مؤشرات البحث لفترات طويلة.

ناردين فرج قدمت شخصية المحامية ماجدة علوان ولفتت الأنظار، وحصدت إشادات واسعة على أدائها كإحدى نجمات المسلسل.

تملك ناردين فرج سجلا طويلا ومميزا كإعلامية قديرة قدمت العديد من البرامج الشهيرة والناجحة مثل «ذا فويس» و«آرابز جوت تالنت»، وغيرها من البرامج، ومنذ عام 2016 بدأت تخطو خطوات جديدة ودخلت عالم التمثيل إلى جانب عملها الإعلامي، وكانت البداية من خلال مسلسل «فوق مستوى الشبهات» مع الفنانة يسرا فى موسم دراما رمضان، ثم توالت أعمالها حتى وصلت إلى مرحلة التوهج والنجومية فى آخر عملين وهما «الغرفة 207» الذى كان بمنزلة الانطلاقة الكبرى، ثم صوت وصورة الذى حصد نجاحا غير عادى لتقدم نفسها فى قالب جديد كفنانة تمتلك الكثير والكثير من القدرات.

عن كواليس صوت وصورة والنجاح غير المتخيل الذى حصده العمل وشخصية ماجدة علوان، ورحلتها مع الفن والإعلام تحكى ناردين لـ«فيتو» فى الحوار التالى:

*فى البداية.. كيف تلقيت ردود الأفعال والإشادات العديدة بدورك فى صوت وصورة والنجاح الكبير للعمل؟

حقيقة كنت سعيدة جدا، ولم أتوقع كل هذه الإشادات ولم أتخيلها، ولم أتخيل أيضًا أن يحصد المسلسل كل هذه المشاهدات فى ظل الأحداث التى تجرى حاليا فى قطاع غزة، وأتمنى من كل قلبى أن تنتهى الحرب ويعود الاستقرار والهدوء للمنطقة.

*ما هى كلمة السر وراء هذا النجاح الكبير لمسلسل صوت وصورة؟

المخرج محمود عبد التواب كان العامل الأساسى والورق أيضًا كان مكتوبا بطريقة مميزة من المؤلف محمد سليمان عبد المالك، ثم يأتى بعد ذلك اختيارات المخرج للممثلين، ووضع كل شخص فى الدور المناسب له، إلى جانب الشركة المنتجة طبعا ودورها الكبير بلا شك.

Advertisements

*كيف تقيمين نفسك كممثلة حتى الآن؟

الحقيقة أرى أن هناك تطورا فى الأداء بشكل أكبر عن البدايات، وهذا التطور بدأت أشعر به منذ دورى فى «الغرفة 207»، ومن حينها بدأت أحاول التنويع فى اختيارى للأعمال، وحاليا أهتم جدا فى اختيار أدوار مختلفة ومتنوعة.

*هل تفكرين فى اعتزال الإعلام والتفرغ للتمثيل؟

لا أعتقد ذلك، لا أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لهذا القرار، أنا حتى الآن قادرة على التوفيق بين الأمرين، وأحاول أن أختار أدواري بانتقاء، ولذلك لا توجد مشكلة بالنسبة لى من حيث التوفيق بين عملى الإعلامي وعملى الفنى، ولا أعرف أن كنت سأتخذ هذا القرار فى يوم من الأيام أو لا، لأن هناك من سبقنى واتخذ هذا القرار بعد فترة ما.

*ما هو أحب دور إلى قلبك حتى الآن؟

أعتقد آخر عملين لى، وهما الغرفة 207، وصوت وصورة، فى الغرفة 207 أحببت شخصية سارة جدا وتعاطفت معها، وفى صوت وصورة رغم أن شخصية ماجدة كانت شريرة لكنها نجحت وعلمت مع الناس، ومن هذا المنطلق أحببتها أيضًا، لكنى أحببت سارة بشكل أكبر.

*ما هى طموحاتك فى مجال التمثيل؟

أنا لا أفكر فى المستقبل البعيد، وليس لدى خطوات مستقبلية محسوبة فى حقيقة الأمر، لكنى أتمنى أن كل دور يسند إلى أعطيه حقه وأقدمه بشكل جيد ولا أقصر فيه.. هذا هو طموحى الحالى.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".