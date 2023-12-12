الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الكرملين: لا يمكن تقديم مساعدة للفلسطينيين بغزة في هذه الحالة

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف،فيتو

 أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأنه من غير الممكن تقديم مساعدات مع استمرار العمليات العسكرية.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًّا على سؤال ما إذا كان لا يزال لدى المجتمع الدولي الأدوات اللازمة للتأثير على الوضع في قطاع غزة: "نرى أنه تم استئناف الأعمال القتالية ولا تزال مستمرة الحالة الإنسانية، الموجودة في غزة محط اهتمام وقلق للعديد من بلدان العالم".

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وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة "يتطلب جهودًا فعالة جدًّا وخطوات جادة لتقديم مساعدة للفلسطينيين بسرعة، ومع دوي أصوات المدافع، القيام بذلك عمليًّا غير ممكن".

وفيما يتعلق بالملف الأوكراني، شدد المتحدث باسم الكرملين، أن الدعم الغربي لكييف لا يمكن أن يغير مسار "العملية العسكرية الخاصة".

وردًّا على سؤال حول احتمالية تلقي كييف مساعدات مالية جديدة من الغرب قال بيسكوف: "بالطبع، من المهم أن يفهم الجميع أن عشرات المليارات من الدولارات التي تم ضخها في أوكرانيا لم تساعدها على تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة، وعشرات المليارات الأخرى سيكون محكومًا عليها أيضًا بالفشل نفسه".

وأضاف "نحن نفهم هذه العملية جيدًا، لا يمكنها تغيير الوضع في ساحة المعركة ولا يمكنها تغيير تقدم العملية العسكرية الخاصة".

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