مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابى الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا.



وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

كما جددت جمهورية مصر العربية على موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكافة الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب او توفير ملاذ آمن للتنظيمات أو العناصر الإرهابية، مؤكدة علي تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.

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