الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

وزارة الخارجية،فيتو
وزارة الخارجية،فيتو

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابى الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا. 

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

كما جددت جمهورية مصر العربية على موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكافة الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب او توفير ملاذ آمن للتنظيمات أو العناصر الإرهابية، مؤكدة علي تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.

Advertisements

سامح شكري يوجه رسالة إلى العالم حول معبر رفح (فيديو)

سامح شكري يطالب بمنح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم الضفة وغزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باكستان هجوم إرهابي مصر

مواد متعلقة

مقتل 6 من الشرطة وإصابة 25 بهجوم انتحاري على مركز أمني في باكستان

باكستان: إسرائيل تعمدت جعل غزة غير صالحة للسكن

منتخب السعودية يفوز على باكستان 0/4 في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: عندما لا يكون إعلاميا ويعطي دروسا للإعلاميين!

موعد الانتهاء من إجراءات الفرز بالانتخابات الرئاسية

السيسي يصدق على تعديل 4 قوانين

أول رد من الرئاسة الفلسطينية على حديث نتنياهو عن حرب في الضفة الغربية

مئات الطلاب والعاملين وأساتذة جامعة سيناء يشاركون بالانتخابات بالعريش والقنطرة

أبرز الأزمات والشائعات والخلافات الفنية في 2023

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

أسباب انخفاض أسعار الدواجن في المزارع مقارنة بالمبادرة الحكومية.. وشعبة الثروة الداجنة تطالب بسعر عادل للمنتج مبني على تحديد التكلفة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

للمرة الثانية، محافظ الوادي الجديد يمنح رحلات عمرة لمسنين بلجنة انتخابية في الداخلة (صور)

فوائد الميرمية، تخفض الكوليسترول ومهمة للمرأة في سن اليأس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

لماذا قالوا عنه الفتى المدلل لنور الشريف.. حكاية صدفة صنعت نجومية أحمد العوضي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقة بالتخلص من المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية