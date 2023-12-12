الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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سياسة

متى يتم تخفيض مبلغ التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، قواعد سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، والتى من بينها التخفيض في بعض الحالات والتقسيط بدون فوائد ثم التقسيط بفوائد.

 

سعر المتر في التصالح 

 

نص قانون التصالح في مخالفات البناء علي أن يكون سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه.

 

كما نص علي إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

 

وكذلك نص علي السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

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وأيضا أتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

 

وكذلك نص علي إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

 

و أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

 

كنا اشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

 

طلبات التصالح 

 

و أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

 

كما نص علي السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

 

ونص علي السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

 

وأيضا السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

 

مصير حصيلة التصالح

كما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مصير حصيلة التصالح كالتالي:

 تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

 

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ-  نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 

‌ب-  نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

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