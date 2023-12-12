قراءة فنية في حسابات كولر قبل ضربة البداية المونديالية

كأس العالم للأندية، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الافتتاح في كأس العالم للأندية أمام الفائز من مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي واتحاد جدة السعودي.

وكشفت مصادر داخل الأهلي كواليس حسابات الجهاز الفني في مباراة الافتتاح مؤكدة استقرار كولر علي ملامح تشكيل الأهلي في أولي مباريات المونديال.

وأوضحت أن كولر سوف يبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وفي الأمام حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

كما حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يخوض عليه الفريق تدريباته استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وقام مدير الكرة بالفريق بمعاينة ملعب التدريب وغرف الملابس بصحبة الكابتن سمير عدلي، المدير الاداري وماهر عبدالعزيز الإداري؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض المران الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية الخامسة بتوقيت مصر.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي جناحي الفريق في مباراة الأحمر الافتتاحية في كأس العالم للأندية.

وقال مصدر داخل الأهلي إن كولر سوف يدفع الثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات في مركزي الجناح حلال مباراة الافتتاح يوم الجمعة القادم بالنسبة للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل الأهلي مدة غياب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

واضاف: اللاعب يعاني من مزق في العضلة الخلفية ومدة غيابه ستكون من شهر إلي شهر ونصف بعد الأشعة التي خضع لها.

وأوضح أن اللاعب بدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع مساعده كارلوس بيرينجير المدرب العام من أجل التحضير لمباراة الافتتاح أمام الفائز من مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي واتحاد جدة السعودي.

وقال مصدر إن جلسة كولر مع برينجر جاءت بشكل منفصل عن جلسته مع جهازه المعاون حيث شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتطوير وتجهيز بعض اللاعبين للمرحلة المقبلة.

يحضر محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة مران الفريق الأول في السعودية اليوم استعدادا لضربة البداية في كأس العالم للأندية الجمعة القادم أمام الفائز من مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي واتحاد جدة السعودي.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمود كهربا لاعب الأهلي يبقي الأقرب لقيادة هجوم الفريق في ضربة البداية بمونديال الأندية الجمعة القادم.

أضاف: هناك مفاضلة بين كهربا وموديست ولكن يبقى الأول الأقرب حتى هذه اللحظات للتواجد أساسيا في قيادة هجوم الأهلي.

حرص ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي على الاجتماع مع رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحمزة علاء داخل معسكر الفريق استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الافتتاح أمام الفائز من مباراة أوكلاند سيتي واتحاد جدة.

يذكر أن الأهلي قيد الثلاثي محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في قائمة المونديال وتم اصطحاب مصطفى مخلوف تحسبا لإصابة أي حارس قبل انطلاق البطولة.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إعادة إمام عاشور لتشكيل الفريق الأساسي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية.

وكان إمام عاشور قد تواجد بديلا في مباراة شباب بلوزداد الأخيرة في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتى النيوزيلندي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلى القادمة في المونديال

ويخوض الأهلى أولى مباريات في المونديال مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري مع الفائز خلال مواجهة اتحاد جدة السعودي ونظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندى.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلى فى المونديال

وتذاع مباراة الأهلى القادمة في كأس العالم للأندية على قناة الرياضية السعودية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.