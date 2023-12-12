تحليق 38 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

انطلقت رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر اليوم الثلاثاء بسماء الأقصر، وسط أجواء صافية ورياح هادئة التي ساعدت على الطيران بصورة طبيعية في مدة تراوحت 45 دقيقة في الهواء الطلق، وهبطت جميعها بسلام وأمان بالبر الغربي.



وأكد مصدر بأرض مطار البالون الطائر في البر الغربي لمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ « فيتو» أن مدينة الأقصر شهدت ارتفاعا في اعداد رحلات البالون الطائر، حيث أقلع 38 رحلة بالون طائر حملت على متنها 870 سائحا من مختلف الجنسيات.

Advertisements

يذكر أن البالون الطائر بمحافظة الأقصر يتطلب توافر العديد من الشروط التي تضمن الحماية والأمان للسائحين، منها التحليق في درجة حرارة لا تتخطى 30 درجة مئوية، وأن لا ترتفع سرعة الرياح عن 8 عقدة، وكذلك أن يكون مجال الرؤية صافي بدون وجود سحب أو أمطار أو عواصف ترابية.

وتشهد محافظة أجواء مستقرة في الأحوال الجوية، ليسود طقس دافئ نهارا قاسي البرودة ليلا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 25، درجة، فيما تستقر سرعة الرياح نسيبا، وظهرت الشمس صافية بدون أي سحب أو غيوم سوداء التي يصاحبها سقوط للأمطار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ