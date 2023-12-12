الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تحليق 38 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

البالون الطائر، فيتو
البالون الطائر، فيتو

انطلقت رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر اليوم الثلاثاء بسماء الأقصر، وسط أجواء صافية ورياح هادئة التي ساعدت على الطيران بصورة طبيعية في مدة تراوحت 45 دقيقة في الهواء الطلق، وهبطت جميعها بسلام وأمان بالبر الغربي.


وأكد مصدر بأرض مطار البالون الطائر في البر الغربي لمحافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ « فيتو» أن مدينة الأقصر شهدت ارتفاعا في اعداد رحلات البالون الطائر، حيث أقلع 38 رحلة بالون طائر حملت على متنها 870 سائحا من مختلف الجنسيات.

Advertisements

يذكر أن البالون الطائر بمحافظة الأقصر يتطلب توافر العديد من الشروط التي تضمن الحماية والأمان للسائحين، منها التحليق في درجة حرارة لا تتخطى 30 درجة مئوية، وأن لا ترتفع سرعة الرياح عن 8 عقدة، وكذلك أن يكون مجال الرؤية صافي بدون وجود سحب أو أمطار أو عواصف ترابية.

وتشهد محافظة أجواء مستقرة في الأحوال الجوية، ليسود طقس دافئ نهارا قاسي البرودة ليلا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 25، درجة، فيما تستقر سرعة الرياح نسيبا، وظهرت الشمس صافية بدون أي سحب أو غيوم سوداء التي يصاحبها سقوط للأمطار.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر البالون الطائر رحلات البالون الطائر البالون الطائر بالأقصر محافظة الأقصر مغامرات البالون الطائر المنطاد الساخن

مواد متعلقة

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

بجلباب رجالي وشال، فتاة التروسيكل في الأقصر تشارك بالانتخابات الرئاسية (صور)

رهبان دير الانبا متاؤس الفاخوري في الأقصر يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة (صور)

كورنيش الأقصر يشهد مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

الاستعدادات الأخيرة لانطلاق مهرجان الجونة السينمائي (صور)

جوائز جلوب سوكر 2023، الأهلي وكولر يصلان للتصفيات النهائية

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفراخ البلدي بالأسواق

تعرف على جوائز كأس العالم للأندية 2023

طارق عامر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالزمالك

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة (تحديث لحظى)

اسكريبت بقلم السفير، سفارة تركيا بالقاهرة تحتفي بذكرى الأميرة قدرية بفيلم وثائقي (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

4 ممنوعات تجنبيهم مع طفلك الرضيع حفاظا على صحته

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

للمرة الثانية، محافظ الوادي الجديد يمنح رحلات عمرة لمسنين بلجنة انتخابية في الداخلة (صور)

فوائد الميرمية، تخفض الكوليسترول ومهمة للمرأة في سن اليأس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

لماذا قالوا عنه الفتى المدلل لنور الشريف.. حكاية صدفة صنعت نجومية أحمد العوضي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح والمساء، نص الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقة بالتخلص من المشكلات

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

المزيد
الجريدة الرسمية