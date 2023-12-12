الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

للتيسير على الركاب، احجز تذكرة السكك الحديدية من المنزل بهذه الطريقة

الهيئة القومية لسكك
الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة خدمة حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية "أونلاين" عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 ويأتي هذا التعاون استكمالًا لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها "إي فاينانس"، يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو المحمول، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيًا ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

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 كما تمكن الخدمة الركاب من تسجيل بياناتهم الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يومًا، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفردًا بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة.


ويمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونيًا على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وقريبًا سيتم إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق المحمول أيضًا ويمكن للركاب الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر التالي من هنا أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets، والذي يتوفر حاليًا للهواتف الأندرويد على سوق جوجل وتجدونه من خلال الرابط التالي من هنا .  

كما يتوفر أيضًا لهواتف أبل Apple من خلال الرابط ويستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو المحمول، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيًا ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

كما تمكن الخدمة الركاب من تسجيل بياناتهم الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يومًا، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفردًا بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد.

 

شروط حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا 

 وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة ويمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونيًا على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وقريبًا سيتم إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق المحمول أيضًا.

ويمكن لركاب الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر هنا أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets، والذي يتوفر حاليًا للهواتف الأندرويد على سوق جوجل وتجدونه من خلال الرابط كما يتوفر أيضًا لهواتف أبل Apple من خلال الرابط التالي من هنا

 

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