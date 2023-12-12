خبير استراتيجي يوضح كيف ساهم الدعم الأمريكي لإسرائيل في إطالة أمد الحرب

ح

في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة، تتوالى التحذيرات من مخاطر الدعم العسكري الأمريكي المطلقِ لتل أبيب وما سينتج عنه من إطالة أمد الحرب في القطاع.

إطالة أمد الحرب في القطاع

وبدروه قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة أن أمريكا ساهمت في إطالة أمد الحرب علي غزة، فهي شريك رئيسي في هذه الحرب وارقة دماء الفلسطينيين الذي تخطت أعداد شهدائهم 18 الف شهيد ما بين نساء واطفال ـ فهذا الدعم الغير محدود لم نراه علي مدار الصراع العربي الإسرائيلي علي مدار الـ75 عامًا الماضية، فكان هناك دعم ومساندة ولكن في الخفاء، أما الأن فعلي مرأي الجميع وعلني أمام العالم أجمع.

Advertisements

وتابع أن أمريكا تتبع أسلوب الدبلوماسية القهرية في دعمها لإسرائيل بحربها علي غزة، فهي تستخدم أساليب القمع للعالم كله لكي يدين تصرفات حماس منذ بدء الأحداث، ثم تنقل معدات عسكرية وحاملات طائرات الي المنطقة ومن ثم تشكل تحالف، فحماس لم تحارب اسرائيل فقط بل تحارب تحالف دولي وأعلنها صراحة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عندما طلب انشاء تحالف دولي علي الرغم من وجود تحالف دولي سري بالفعل يحارب حماس من خلال مد اسرائيل بالسلاح والذخائر والمعلومات واستخدام احدث تقنيات الاتصالات.

وأشار الي أنها المرة الأولي في التاريخ هذا الصراع نجد هذا الدعم يتحدثون عن حاملات طائرات وعن غواصات نووية وكأن حماس دولة نووية كبري في المنطقة، لا شك أن سبب هذا الدعم من الناحية العسكرية هو أن الذخيرة لدي اسرائيل بدأت تنضل خاصة الطلقات المدفعية والصواريخ التي تطلقها.

خاصة أن أمريكا فتحت خط جوي شمل أكثر اكثر من 200 طائرة وصلوا اسرائيل منذ بدء الغزو علي غزة حتي الأن واستعداد انها تقدم المزيد والمزيد مما يعني أن العمليات العسكرية سوف تستمر فترة طويلة، لكن لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أقنعوا الداخل الأمريكي والإسرائيلي بأهمية الحرب وأهمية تصفية القضية الفلسطينية والقضاء علي حماس.

حتي في الادراة الأمريكية سواء جمهوري أو ديمقراطي الاثنان متفقين علي هذا المهمام داخل المجتمع الإسرائيلي بصرف ما نقوله أن هناك حراك داخل المجتوع الإسرائيلي ـ لكن الحكومة الاسرائيلية شديدة التطرف ومهيأة الشعب علي هذه الحرب وكأنها مخطط لها من قبل هذه العملية لانها تسير بوتيرة واحدة، فاسرائيل استراتيجيها تتمثثل في القضاء علي الحاضنة الإجتماعية حماس قبل القضاء علي حماس لفكرة المقاومة فهي تريد أن تقتل المقاومة في فلسطين بشكل خاص ومن ثم المقاومة بشكل عام، وهذا يأتي من مبدأ ادمر وأزل الحاضنة حماس من المدنيين قبل المقاومة وهو ما يسمي بالنصر التكتكيي وتالذي تحدث عنه وزير الدفاع الأمريكي كضرب البنية التحيتة والمستثشفيات والنياه وكسر ارادة الشعب الفلسطيني وجعل البلد المحتل لا يصلح للعيش والحياة الأدمية.