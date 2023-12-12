مصرع وإصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي ببنى سويف

شهدت محافظة بنى سويف، مصرع شخصين، وإصابة 11 آخرون بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر إنقلاب ميكروباص واشتعاله بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بحوالي 2ك، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعاله بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بحوالي 2ك بنطاق محافظة بنى سويف، أسفر عن إصابة مصرع شخصين وإصابة 11 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

Advertisements

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات من الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم، كما تم نقل الجثتين إلى مستشفى سمسطا المركزي.

واستقبلت مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، جثتين هامدتين الأولى لشخص يدعى عبد الله جيلانى، 27 سنة، مقيم بالمنصورة، والجثة الثانية لشخص يدعى جمعه دردير، 65 سنة، مقيم بمركز بنى مزار محافظة المنيا، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهما، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثتين بالمشرحة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويهما، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما استقبلت مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، 11 مصابين إنقلاب ميكروباص واشتعاله بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا، وهم: أنس حسن، 6 شهور وبه كدمات وسحجات، وبسمة عبد العزيز، 20 سنة، ربة منزل، وبها كدمات وسحجات وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وحسن محمد، 28 سنة، فلاح، وبه إشتباه كسر بالحوض، وعيسى عيد، 27 سنة، وبه جروح وسحجات، وعبد الرحمن جمال، 17 سنة، وبه كدمات وسحجات، وفرحة احمد، 4 سنوات، وبها جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأية جمعه، 17 سنة، وبها إشتباه ما بعد الإرتجاج، وناجح يعقوب، 54 سنة، فلاح، وبه إشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود شعبان، 25 سنة، وبه إشتباه ما بعد الإرتجاج، وشخص آخر مجهوله الهوية، حوالي 40 سنة، وبه إشتباه ما بعد الإرتجاج، وشعبان دسوقي، 55 سنة، وبه سحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.