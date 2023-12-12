الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصرع وإصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي ببنى سويف

اسعاف بني سويف،فيتو
اسعاف بني سويف،فيتو

شهدت محافظة بنى سويف، مصرع شخصين، وإصابة  11 آخرون  بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر إنقلاب ميكروباص واشتعاله بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بحوالي 2ك، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعاله بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بحوالي 2ك  بنطاق محافظة بنى سويف،  أسفر عن إصابة مصرع شخصين وإصابة 11 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

Advertisements

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات من الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم، كما تم نقل الجثتين إلى مستشفى سمسطا المركزي.

واستقبلت مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، جثتين هامدتين الأولى لشخص يدعى عبد الله جيلانى، 27 سنة، مقيم بالمنصورة، والجثة الثانية لشخص يدعى جمعه دردير،  65 سنة، مقيم بمركز بنى مزار محافظة المنيا، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهما، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثتين بالمشرحة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويهما، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما  استقبلت مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، 11 مصابين إنقلاب ميكروباص واشتعاله بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا،  وهم: أنس حسن، 6 شهور وبه كدمات وسحجات، وبسمة عبد العزيز،  20 سنة، ربة منزل، وبها كدمات وسحجات وإشتباه ما بعد الإرتجاج،  وحسن محمد، 28 سنة،  فلاح، وبه إشتباه  كسر بالحوض، وعيسى  عيد، 27 سنة، وبه جروح وسحجات، وعبد الرحمن جمال،  17 سنة، وبه كدمات وسحجات، وفرحة احمد، 4 سنوات، وبها  جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأية جمعه، 17 سنة، وبها إشتباه  ما بعد الإرتجاج، وناجح يعقوب،  54 سنة، فلاح، وبه إشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود شعبان،  25 سنة، وبه إشتباه ما بعد الإرتجاج، وشخص آخر مجهوله الهوية، حوالي 40 سنة، وبه إشتباه ما بعد الإرتجاج،  وشعبان دسوقي،  55 سنة، وبه سحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف اسعاف بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

في يومها الأخير، محافظ بني سويف يتابع انتخابات الرئاسة من مركز السيطرة

كنائس بني سويف تنظم مسيرات لحث المواطنين على التصويت بالانتخابات (فيديو)

استمرار التصويت بلجنة الوافدين في بني سويف حتى آخر ناخب (فيديو)

حازم عمر أثناء تفقد لجان بني سويف: الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين (فيديو)

محافظ بني سويف يتابع التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بمركز ناصر

محافظ بني سويف يتابع سير انتخابات الرئاسة من مركز السيطرة الموحد

إقبال كثيف من السيدات في ثاني أيام انتخابات الرئاسة ببني سويف (صور)

إخماد حريق داخل مصنع ورق في بني سويف

الأكثر قراءة

وليد سليمان وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو وصور)

منير فخري ومحمد ناجي «جدو» يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2023 (آخر تحديث)

مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف في المعادي (صور)

10 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء لضبط الأسواق ومنع المضاربة في أسعار السلع

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة (تحديث لحظى)

أول تعليق لمالك السفينة النرويجية المستهدفة من قبل الحوثي في باب المندب

ناقلة نفط نرويجية آخرها.. أشهر حوادث استهداف الحوثيين للسفن في باب المندب (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

ملاية وجبة صعيدي، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في الأقصر باليوم الثالث (صور)

للمرة الثانية، محافظ الوادي الجديد يمنح رحلات عمرة لمسنين بلجنة انتخابية في الداخلة (صور)

فوائد الميرمية، تخفض الكوليسترول ومهمة للمرأة في سن اليأس

دولة آسيوية تنتزع لقب أكبر منتج لـ الأفيون في العالم، اعرف التفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ناقلة نفط نرويجية آخرها.. أشهر حوادث استهداف الحوثيين للسفن في باب المندب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرئيس في المنام وعلاقة بالتخلص من المشكلات

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

دار الإفتاء توضح حكم الشرع بشأن الامتناع عن التصويت في الانتخابات

المزيد
الجريدة الرسمية