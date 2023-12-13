قمة التحول الرقمي للحكومة ناقشت تحقيق رؤية مصر 2030

شهدت القاهرة انطلاق فعاليات " قمة التحول الرقمي للحكومة.. قياده المستقبل" والتى ناقشت اهميه التحول الرقمي كأحد أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية بهدف تحقيق الرؤية الوطنية مصر 2030 وتحقيق مفهوم مصر الرقمية بحضور أكثر من 350 شخصيه من كوادر وقيادات الحكومة المصرية للتحول الرقمي وميكنة الاعمال.

تأهيل الكوادر البشرية

كما تم التركيز خلال المؤتمر علي دعم وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير برمجيات مجانيه من خلال عدد من المبادرات التعليمية بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزاره التعليم العالي ووزاره الاتصالات ممثله في معهد تكنولوجيا المعلومات وعقد عدد من المسابقات للطلاب بهدف خلق جيل مدرب ومؤهل وجاهز لقيادة التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة كما ناقش المؤتمر أيضا عددًا من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بفرص تطوير الأعمال.

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اكد الخبراء والمشاركون أن التحول الرقمي ليس مجرد اختيار، بل أنه أصبح اليوم مسار حتمي خيث ركزت النقاشات خلال المؤتمر على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخل القطاع الحكومي لقياده عمليات التحول الرقمي بأعلى كفاءه وحرفيه ممكنه والتي تعد شريكًا أساسيًا للدولة في عدد كبير من المشاريع القومية وتم بالفعل عمل العديد من المبادرات والشراكات الخاصة بالتحول الرقمي المستند على النمذجة المعلوماتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، والانتقال السلس إلى الحكومة الإلكترونية.

كما ناقشت القمة فرص وتحديات التحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية المختلفة والتى تم تنظيمها بمشاركة عالمية من جانب اوتوديسك عبر الشريك الاستراتيجي كيميت كوربوريشن وكواليتى ستاندرز كما توقيع عدد من الشراكات العالمية مع القطاع الحكومي لتحقيق مصر الرقمية وتحسين جودة الخدمات.

التكنولوجيا، فيتو

كما تم الكشف خلال المؤتمر عن عدد من المبادرات والشراكات الخاصة بالتحول الرقمي المستند على النمذجة المعلوماتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، والانتقال السلس إلى الحكومة الإلكترونية حيث اكد الخبير التكنولوجي حازم نبيل المدير الإقليمي لاوتوديسك مصر ان المؤتمر مثل نقطه التقاء هامه بين مسئولي الشركة وقيادات التحول الرقمي داخل الحكومة المصرية في القطاعات المختلفة لمناقشه الشوط الذى قطعته الحكومة تجاه التحول الرقمي والتحديات التي تواجهها

كما اكد الخبير التكنولوجي على مدكور المدير التنفيذي لكيميت كوربوريشن أن مصر تحولت لأكبر دولة في المنطقة من حيث الاستثمار في التحول الرقمي مشيرا الى استهداف إتاحة حلول ذكية تساعد المؤسسات الحكومية في دفع عمليه التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكيه أكثر دقه وأبسط وأسرع للمواطنين مع التركيز على دعم القطاع الحكومي بالأساس بتقديم برمجيات وحلول تساعده على تلبيه احتياجات المواطنين بصورة أفضل وهو ما تم التركيز عليه خلال المؤتمر.

مبادرات متعددة مع القطاع الحكومي

كما تم الكشف عن اطلاق عدد من المبادرات مع القطاع الحكومي لإيجاد حلول للمشاكل ودراسة التحديات التي تواجهها حيث اكد الخبير التكنولوجي المهندس تامر عبد النعيم، المدير التنفيذي لكواليتى ستاندرز ان المؤتمر ركز على تسليط الضوء على التوأمة الرقمية بين البرمجيات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية بهدف دعم القطاع الحكومي لتقديم لحلول تساعده على تلبيه احتياجات المواطنين بصورة أفضل تفعيلًا للمبادرات الرئاسية والتي مثلت الحافز للاستمرار على هذا الطريق.