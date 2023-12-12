الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رسالة شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل أيضا على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

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مدبولي: الدولة لن تسمح باستغلال ظروف الانتخابات للتعدي على الأراضي الزراعية

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تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن أسعار السكر

رئيس الوزراء يجدد تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:"رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".    
 

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الحكومة تقرر استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع

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الحكومة تقرر استمرار حظر تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

كما حضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

 

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