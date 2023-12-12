الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

كاردي بي بعد انفصالها عن أوفست: أبحث عن الرجل المناسب

كاردي بي ووأوفست،
كاردي بي ووأوفست، فيتو

كاردي بي، ذكرت المغنية السمراء الشهيرة، كاردي بي في تصريحات صحفية، أنها مستعدة لحياة جديدة، بعد انفصالها عن حبيبها ووالد ابنائها، المغني الشهير أوفست، قائلة: “أبحث عن الرجل المناسب”

انفصال كاردي بي وأوفست

وأكدت كاردي بي، انفصالها عن أوفست، خلال بث مباشر مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات،"انستجرام".

وقالت كاردي بي خلال البث: “لا أعرف ما إذا كنتم قد حصلتم جميعًا على أدلة من حياتي، وقصصي على إنستجرام عندما أقوم بنشر موسيقى معينة، أو من عمليات إلغاء متابعتي..لقد أصبحت عازبة الآن”.

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براءة كاردي بي من تهمة الاعتداء

في سياق متصل، أكد محامو المغنية الشهيرة، كاردي بي، درو فيندلينج، وديفيد شيسنوف، وريتشارد شونفيلد، لـ الموقع الأمريكي تي إم زد، حصول مغنية الراب الشهيرة، علي براءة من تهمة الاعتداء علي امرأة.

 وقال محامو كاردي بي في تصريحات للموقع: ؛"لقد تم إخطارنا بعد ظهر هذا اليوم من قبل قسم شرطة العاصمة في ولاية لاس فيجاس، أنه نتيجة للتحقيق الذي أجروه، لن تكون هناك أي اتهامات ضد كاردي... وبالنيابة عن كاردي، نحن نقدر القرار الدؤوب، والفوري لقسم شرطة العاصمة في لاس فيغاس لهذه المسألة ".

كاردي بي متهمة بالاعتداء علي امرأة

 كشف موقع TMZ، أن مغنية الراب، مشتبه بها في قضية إعتداء على إمرأة، وضربها بالميكروفون، بعد أن قامت المرأة، بإلقاء مشروب عليها أثناء غنائها في إحدى الحفلات.

 

وذكر تقرير الموقع الأمريكي الشهير، أن شرطة لاس فيجاس، تلقت بلاغا من امرأة، تتهم فيه كاردي بي بالاعتداء عليها، عبر إلقاء الميكرفون عليها، بعد أن ألقت المراة مشروبها علي المغنية.

 

وبررت المرأة، إلقاء مشروبها علي المغنية الشهيرة، بأن كاردي بي، ناشدت جمهور حفلها، أن يلقوا عليها الماء عليها لتهدئتها، في الطقس الحار، حيث كانت تغني في أحد نوادي لاس فيجاس، وفي مكان مفتوح، وهو ما فعلته المرأة المعجبة، لتفاجئ، بكاردي بي تهاجمها وتلقي الميكروفون عليها.

 

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كاردي بي والجرامي

وسرقت المغنية السمراء كاردي بي، الأنظار مؤخرا خلال حفل الجرامي، بفستان أزرق اللون، اشبه بالتحفة الفنية، واحتوى الفستان على انحناءات، اعطته شكل جمالي فريد من نوعه.

كاردي بي وايلون ماسك

وناشدت المغنية المشاغبة، الملياردير، إيلون ماسك، مالك تطبيق “تويتر”، حتي يعد تنشيط حسابها، بعد نشرها، لصورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وهو ما أدى معاقبتها وحظر حسابها على الموقع.

 

وقالت كاردي بي موجهه كلامها لـ إيلون ماسك: “تم حظري لأنني نشرت صورة خارجة، أرجوك أعد لي حسابي يا إيلون ماسك، وأعدك أنني لن أكررها مجددًا”.

 

كاردي بي ومسلسل Stranger Things

وطالبت المغنية السمراء ميجان ذي ستاليون منصة البث الرقمي نتفليكس بضمها هي وصديقتها المغنية كاردي بي لأبطال مسلسل Stranger Things.

 

 وكتبت ميجان ذي ستاليون عبر حسابها على موقع التغريدات “تويتر” قائلة: "اقترح على نتفليكس إضافتي إنا وكاردي بي لمسلسل Stranger Things لنهزم Vecna".

 

Vecna هي الشخصية الشريرة في مسلسل  Stranger Things، والذي فشل الأبطال في هزيمته خلال أحداث الموسم الرابع للمسلسل والذي حقق نجاحا كبيرا، وحطم عدد من الأرقام القياسية الخاصة بعدد المشاهدات.

 

الحرب بين ينيكي ميناج وكاردي بي

وتهدأ وتعاود الاشتعال، هذه هي عادة الحرب الدائمة بين مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، وغريمتها كاردي، حيث هاجمت نيكي ميناج كاردي بي عبر تويتر قائلة:"بالمناسبة، مازلتي قبيحة"، لترد عليها كاردي بي: "لا تجعليني ابدأ يا صاحبة الذراع الكبيرة".

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