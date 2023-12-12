عقوبات بقانون الانتخابات الرئاسية.. الحبس سنتين بتهمة استخدام وسائل الترويع أو التخويف.. والسجن 5 سنوات للموظف العام الممتنع عن أداء عمله

قانون الانتخابات الرئاسية، شدد قانون الانتخابات الرئاسية على عدد من العقوبات منها استخدم أيًّا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (48) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

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ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

انتخابات رئاسة الجمهورية

وحدد قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وذكرت المادة (45) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وقال عبد السند يمامة المرشح الرئاسي: "لو أعلم أنني ليس لي فرصة على قدم المساواة مع المرشح السيسي ما تقدمت للانتخابات الرئاسية".

المنافسة القوية في الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "مسألة الانتخابات الرئاسية غير محسومة حتى الآن، ولن تحسم حتى الدقيقة الأخيرة، لأن هناك منافسة قوية على الأرض وهذا ما استشعره من حديث الناس معي ومتابعتي للعملية الانتخابية".

هل هناك خروقات في الانتخابات الرئاسية؟

وأكد: لم نرصد أي خروقات متعلقة بالرشاوي في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يرى حتى الاَن أن المنافسة متقاربة.

وتستكمل اليوم الثلاثاء غرفة عمليات المرشح الرئاسي، حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أعمالها في متابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024، في آخر أيام التصويت بالاستحقاق الدستوري.

وقام أمس المرشح الرئاسي حازم عمر برفقة قيادات حزب الشعب الجمهوري، وفي مقدمتهم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، وعدد من أعضاء الحزب، بتفقد عدد من اللجان الانتخابية.

انتخابات، فيتو

حازم عمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وحرص المرشح الرئاسي حازم عمر، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، وأعقبها بجولة تفقدية لعدد من اللجان في بعض المحافظات.

كما واصلت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران انعقادها لمتابعة عملية التصويت، من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة وأشادت الحملة بالتغطية الإعلامية المتوازنة للإعلام المصري وحياد الأجهزة الأمنية.

وناشدت المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، قائلة: لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت.

إنتخابات، فيتو

الانتخابات الرئاسية

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

المتنافسون فى الانتخابات الرئاسية

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

انتخابات رئاسة الجمهورية

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

خطوات تصويت الناخبين

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

انطلقت صباح الأحد الماضي - أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أول أمس الأحد.

4 مرشحين يتنافسون على منصب الرئيس

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

عبد الفتاح السيسي

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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