الإثنين 11 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد: منح رحلتي عمرة لـ ناخبين من كبار السن

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز والقطاعات التنفيذية.

 

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للجهود المبذولة من كافة الجهات على مدار اليومين في تذليل كافة الصعوبات أمام الناخبين وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات باللجان. 

 

كما أعرب عن امتنانه للمشاركة الإيجابية المُشرّفة من أهالي المحافظة بكافة مراكزها، مناشدًا الجميع استكمال الجهود والروح الوطنية باليوم الأخير من الانتخابية الرئاسية وتصدر نسب المشاركة الأعلى على مستوى الجمهورية.

 

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فيما كان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد قرر في وقت سابق اليوم، منح رحلتين عمرة لاثنين من الناخبين من كبار السن والبالغ عمر أحدهما ٩٤ عامًا، وذلك لحرصهما على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي رغم ظروفهما المرضية، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بلجان مركز بلاط. معربًا عن تقديره لروح الوطنية والمشاركة الإيجابية.

هذا وتفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم اللجان الانتخابية بمركز بلاط( تنيدة - أولاد عبد الله - البشندي - بلاط - ذخيرة - عين عيش - المستقبل - مركز الشباب)، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك للاطمئنان على الأجواء الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

 

حيث أشاد المحافظ بالتوافد المكثف للناخبين بالتزامن مع الساعات الأولى من اليوم، حيث شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الوعي والروح الوطنية، مؤكدًا توفير كافة الخدمات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين خارج وداخل اللجان.

وجهزت محافظة الوادي الجديد، 67 مقرا انتخابيا بإجمالي 82 لجنة فرعية منهم 7 لجان للمغتربين موزعة على مراكز المحافظة الخمسة بواقع 75 لجنة فرعية و7 لجان مغتربين لاستقبال 188012 ناخبا وناخبة صباح اليوم بواقع 5 مراكز انتخابية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط".

 

ويضم مركز الخارجة 27 لجنة فرعية والداخلة 28 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 6 لجان فرعية،  إلى جانب لجان المغتربين بواقع 7 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

 

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