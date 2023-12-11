الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير النقل: نحرك قطار كل 5 دقائق من محطة مصر ونوفر كافة وسائل الأمان للمواطنين

قطار،فيتو
قطار،فيتو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل: إن السكك الحديد تقوم بتحريك قطار من محطة مصر كل 5 دقائق، وتم وضع خريطة للسماح لموظفي النقل بكافة القطاعات للإدلاء بأصواتهم بما لا يتعارض مع تشغيل المترو والسكك الحديد وكافة قطاعات النقل.

 

وأكد أن النقل عملت منذ  اللحظات الأولى  على توفير كافة وسائل  النقل والأمان للمواطنين  طوال العملية الانتخابية وما بعدها.

 

وكانت  الهيئة القومية للسكك الحديد أعلنت حالة الطوارئ على العديد من القطاعات لتجهيز أكبر عدد من القطارات وعلى أعلى مستوى لخدمة  نقل الركاب ونقل المشرفين على العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة.

 

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وتعمل السكك الحديدية على تجهيز أكبر عدد من القطارات سواء قطارات النوم او قطارات رجال الأعمال بالإضافة لكافة أنواع القطارات لخدمة نقل الركاب والمشرفين على الانتخابات خاصة بعد إعلان  الجهات المشرفة على العملية الانتخابية نقل القضاة عبر قطارات النوم والأنواع الأخرى من القطارات لخدمة العملية الانتخابية.

 

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة / الأقصر والواسطي / الفيوم  اعتبارا من يوم 8/12/2023.


ويجري تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثة تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30 وتعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر  سوهاج / نجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15  كالجداول المرفقة.

 

مواعيد القطارات الجديدة

كما يجري تعديل مواعيد  قطار رقم 130 تحيا مصر  الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30  و قطار رقم 1104 تحيا مصر  الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05  و قطار رقم 125 تحيا مصر  الفيوم /  الواسطي  ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35  و قطار رقم 143 تحيا مصر  الفيوم /  الجيزة  ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15  كالجداول المرفقة.
 

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ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب، حيث أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
 

 

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