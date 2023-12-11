الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حسام زكي: الانتخابات الرئاسية تؤكد وحدة الجبهة الداخلية وقدرتها على مواجهة التحديات

حسام زكى، فيتو
حسام زكى، فيتو

أدلى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة الحي الثاني الرسمية المتميزة للغات، بمدينة  ٦ أكتوبر في محافظة الجيزة.


وقال السفير حسام زكي، في تصريحات صحفية، إن الانتخابات تجرى بشكل شفاف وسلس جدا وهو انعكس على الإقبال الكبير في التصويت وهذا أمر يحسب لكل السلطات المعنية والقائمين على العملية الانتخابية سواء السادة القضاء المشرفين على العملية والهيئة الوطنية للانتخابات  وكل الموظفين المشاركين في العملية ومن الواضح أن كل  يقوم بعمله كما ينبغي.


وأكد أهمية انتخابات في ظل المرحلة التي تمر بها مصر والمنطقة والتي تتسم بكثافة التحديات الداخلية والخارجية ولكن بالتكاتف فإن مصر تستطيع أن تواجه كل هذه التحديات


وأوضح أن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة المشرفة رسالة ‏واضحة للداخل والخارج أن الجبهة الداخلية المصرية جبهة متحدة وقادرة على التعامل مع التحديات الجسيمة التي تواجه مصر والمنطقة.
وأضاف أن مصر بلد كبير وهناك تحديات كثيرة وعدم استقرار في الإقليم المحيط بنا ولكننا واثقون قدرة مصر على التعامل مع بكفاءة وحكمة مع مثل هذه التحديات.

Advertisements

‏وقال: "نحن هنا لأداء الواجب الوطني بالمشاركة في الانتخابات وهذا واجب على كل المصريين، مشيرا  إلى أن المصريين كالعادة في الاستحقاقات المهمة يخرجون ليقولوا كلمتهم ورأيهم ويصوتون لصالح الاستقرار في بلادهم".
وأشار إلى جامعة الدول العربية تشارك في متابعة الانتخابات عبر بعثتها الموجودة في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات وسوف يصدر عنها تقرير حول الانتخابات ولكن الأمور تسير بشكل جيد وطبيعي.
 

حسام زكى يشارك في منتدى ليانغتشو لحوار الحضارات

بعد قمة القاهرة، ما هي الخطوة المقبلة بشأن غزة؟.. حسام زكي يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السفير حسام زكى الانتخابات الرئاسية , انتخابات الرئاسة

مواد متعلقة

لجنة الوافدين تستقبل موظفي مطار أسيوط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات (فيديو)

استمرار توافد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة على لجان الانتخابات الرئاسية بالدقهلية (صور)

الأكثر قراءة

حفل جوائز الكاف، المغرب أفضل منتخب أفريقي في 2023 ونيجيريا للسيدات

بث مباشر حفل جوائز الكاف 2023

الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

الأهلى يحتفل بحصول بيرسي تاو على جائزة أفضل لاعب بأفريقيا: فن ومهارة

الحالة الصحية لـ العامري فاروق تصيب جماهير الكرة بالحزن، وشقيقه: رفع جهاز التنفس عنه

بعد الحصول على أفضل ناد في أفريقيا، تعرف على بطولات الأهلى القارية

حفل جوائز الكاف، الشناوي يخسر جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لصالح بونو

Advertisements

منوعات

المزيد

كهربا يتصدر تويتر بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2023

انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة بالسامر الجمعة

بـ9 جوائز، فيلم BARBIE أكثر الأعمال ترشيحًا لجوائز الجولدن جلوب 81

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

موعد غلق باب التقديم على شقق سكن كل المصريين بالطرح التكميلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

المزيد

انفوجراف

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: لهذه الأسباب الامتناع عن التصويت في الانتخابات حرام

حكم أداء السعي للحائض في العمرة، دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.. دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية