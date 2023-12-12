مجربة ومضمونة، 29 دعاء لتأخر الحمل

يظل الإنجاب حلما يراود الكثيرين ممن تأخروا في الحمل، أو ممن لم يرزقهم الله الذرية حتي الآن، والذرية هي أفضل مطلوب في بلداننا العربية وتعد أحد أهداف الزواج الأولي في مجتمعاتنا الشرقية لذا فإن الكثيرين يراودهم الأمل والثقة في الله والإصرار علي الدعاء والأخذ بالأسباب هو طريق الحصول علي كل ما يتمناه الإنسان وفي التحقيق التالي نقدم 29 دعاء لمن تأخر حمله من الرجال.

29 دعاء لمن تأخر حمله من الرجال

مراحل خلق الإنسان

قال تعالى – يَأَيّهَا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مّنَ الْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَاكُمْ مّن تُرَابٍ ثُمّ مِن نّطْفَةٍ ثُمّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمّ مِن مّضْغَةٍ مّخَلّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلّقَةٍ لّنُبَيّنَ لَكُمْ وَنُقِرّ فِي الأرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى ثُمّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمّ لِتَبْلُغُوَاْ أَشُدّكُمْ وَمِنكُمْ مّن يُتَوَفّىَ وَمِنكُمْ مّن يُرَدّ إِلَىَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. [الحج:5].

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أدعية الأنبياء للإنجاب

1- دعاء سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ [آل عمران:38]، وفي سورة الأنبياء: وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ [الأنبياء:89].

2- ومنها دعاء إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ [الصافات:100].

ومن الأدعية النافعة على كل حال ولكل مطلب:

3- دعاء يونس عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد.

4- كثرة الاستغفار: قال الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا [نوح:10-12].

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وضعفه الألباني.

نعمة الذرية

وقال الله عز وجل واصفًا دعاء عباده بالذرية الصالحة: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)

وقال تعالى في سورة الكهف (المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلًا).

أدعية الفرج للحمل

5- لا اله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم لا اله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم

6- يارب الذرية الصالحة يارب الذرية الصالحة يارب الذرية الصالحة يارب الذرية الصالحة

7- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء

29 دعاء لمن تأخر حمله من الرجال

دعاء للمحرومين من الذرية

8- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام أن ترزقني الذرية الصالحة.

9- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.

دعاء للحمل

10-اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ. وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ. وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقنى الذرية الصالحة

11- اَللّٰهُمَّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ وَحِيْدًا وَحْشًا فَيَقْصُرُ شُكْرِىْ عَنْ تَفَكُّرِىْ، بَلْ هَبْ لِىْ عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوْرًا وَ اِنَاثًا آنَسُ بِهِمْ فِىْ الْوَحْدَةِ وَ اَسْكُنُ اِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ اَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيْمُ فِىْ كُلِّ عَافِيَةٍ شُكْرًا حَتّٰی تُبْلَغَنِيْ مِنْهَا رِضْوَانَكَ فِىْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَ وَفَاءِ بِالْعَهْدِ.

دعاء الرزق بالذرية الصالحة

12- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

13- اللهم لا مانع لما أعطيت وأيضًا لما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

14- اللهم ارزقني الذرية الصالحة، وأيضًا المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني.و تعينني في ديني ودنياي من بنين وأيضًا بنات.

15- يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون أرزقني الذرية الصالحة التي تقر بها العيون اللهم آمين يا رب العالمين.

16- يا رب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل، اللهم فرحني بخبر حملي يا رب يا كريم يا رب عوضني.

17- اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى، والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب.

18- رب أرزقني الذرية الصالحة، وأيضًا رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

29 دعاء لمن تأخر حمله من الرجال.

دعاء للحمل والإنجاب

19- يا ربّ الذي أعطيت يحيى لزكريا وعيسى لمريم عجل بحملي ولا تحرمني من البنين يا أرحم الراحمين وأنت على كلِّ شيء قدير.

20- اللَّهُمَّ يا ربي اشفني من عقمي كما شفيت زوجة زكريا عليه السلام بعد طول انتظار يا قادرًا على كلّ شيء، ربي أدعوك بدعوة نبينا زكريا "اللَّهُمَّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين" فاستجب لدعائي يا أرحم الراحمين.

21- اللَّهُمَّ إني أشهد أنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وأشهد أن لا إله إلا أنت، فارزقني وليًا صالحًا يحمل اسمي ويقرّ عيني واكتبه من عبادك الصالحين.

22- يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي، اللَّهُمَّ بشرني بولد كما بشرت نبينا زكريا، يا رب لقد طال الانتظار فلا تردني خائبًا فلا حول ولا قوّة إلا بك.

23- يا رب يا ذا العرش العظيم ارحمني واغفر لي واطعمني ولدًا من لدنك يكون خلفًا لي من بعدي يا أرحم الراحمين يا كريم يا من لا تضيع أجر المؤمنين.

24- اللَّهُمَّ إني أسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها استجبت، اللَّهُمَّ الذي لا يعلم غيرك ما في الأرحام يا جبار يا قدير أجبر عني بابن يسرّ خاطري ويكون سندي في كبري.

25- اللَّهُمَّ فرِّج عليَّ همِّي عاجلًا غير آجل، وارزقني طفلًا يكون قرة عيني في الدنيا.

26- اللَّهُمَّ لا تجعلني بلا ابن ولا تمنع عني الخلفة يا حيُّ يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الذي إذا أراد شيئًا يقول له كن فيكون.

27- اللَّهُمَّ أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تهبني ذرية صالحة ولا تذرني فردًا يا خير الوارثين.

28- اللَّهُمَّ إني أسألك بقدرتك وقوتك أن تهبني من زوجي وذريتي قرة أعين واجعلنا من المتقين.

29- يا ودود يا ذا العرش المجيد أسألك بقدرتك ونور وجهك ورحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقني طفلًا يكون سندًا لي في كبري.