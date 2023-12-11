الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

طقس الغد، تحذير من الأمطار الغزيرة الرعدية فى هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية،  غدا الثلاثاء،  وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوى، حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح على بعض المناطق

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار المتوسطة الرعدية قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة


وتسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية على  مدن القناة وجنوب سيناء وجنوب الوجه البحرى  وتمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الثلاثاء  ليسود طقس  لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية،ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

 

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء  12_12_2023 في الإسماعيلية

حالة الطقس اليوم الإثنين 11-12-2023 في مصر

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس  بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، بارد ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على و
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

 


 

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