الإثنين 11 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جهاز طيبة يستقبل نائب محافظ الأقصر ويشارك في مسيرة حاشدة لجامعة الأقصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024،فيتو

استقبل رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر أثناء الإدلاء بصوته الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية بمدينة طيبة الجديدة.


جاء ذلك خلال متابعة رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة سير العملية الانتخابية باللجنة الفرعية بمدينة طيبة الجديدة ، ولجنة الفرز بنادي اللعبة الواحدة.

كما شارك فى مسيرة حاشدة لجامعة الأقصر برئاسة السيد أ.د حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

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وأكد رئيس الجهازعلى ضرورة مشاركة جميع المواطنين المترددين على جهاز المدينة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

ووجه رئيس الجهاز بتوفير وسيلة نقل تيسيرًا وتخفيفًا علي السادة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد سيادته على توفير كافة أوجه الدعم الفورى وإستمرار المتابعة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمدينة.

انتخابات الرئاسة المصرية
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.  
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية. 
يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

 

 

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