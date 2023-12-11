غرفة عمليات الحركة الوطنية: إقبال غير مسبوق من الناخبين بجميع المحافظات

تواصل لليوم الثاني علي التوالي غرفة العمليات المركزية بحزب الحركة الوطنية المصرية لمراقبة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية ومتابعة حث الناخبين على المشاركة والحرص على الإدلاء بأصواتهم في أهم عرس ديمقراطي تشهده الدولة المصرية.

انتخابات رئاسة الجمهورية

ورصدت اللجنة حالة إقبال غير مسبوقة من الناخبين بجميع محافظات الجمهورية وتصدر الشباب والنساء وكبار السن المشهد الانتخابي في مشهد حضاري يؤكد حضارة الدولة المصرية ووعي شعبها.

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انتخابات الرئاسة، وتواصلت غرفة عمليات الحركة الوطنية المصرية مع جميع أمانات الحزب بالمحافظات والتي تم تدشين بها غرف مراقبة فرعية لرصد ومتابعة الانتخابات وتقديم الدعم اللازم للناخبين أمام اللجان.

الانتخابات الرئاسية

كما انتشرت فرق من شباب الحركة الوطنية لتسهيل التعرف علي اللجان ومساعدة ذوي الهمم وأصحاب الحاجة في الوصول الي لجانهم ومعرفة مقارها.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب على هامش متابعته لغرف عمليات الحزب ان ما نراه من إقبال وما رصدته غرف عمليات الحركة الوطنية المصرية بالمحافظات يؤكد أننا أمام مشهد ملهم وصورة حضارية تدعو للفخر والاعتزاز بوطن عريق يعيش فيه شعب مثقف واعي مدرك حجم الخطر الذي يحيط بدولته.



الجدير بالذكر أن اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة المصرية كان قد أدلي بصوته الانتخابي أمس بمقر لجنته الانتخابية في مصر الجديدة، وأكد في تصريحات إعلامية له عقب الإدلاء بصوته أن مصر ستبقى بلد عظيمة بشعبها ومؤسساتها وأجهزتها وقيادتها وما نشهده من إقبال من الناخبين امام اللجان مؤشر إيجابي يعكس وعي الشعب وحرصه على مستقبل بلدة ضد حملات التشويه والتشكيك.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن الوقت حرج والظروف الاقليمية المحيطة بنا صعبة وتواجه الدولة تحديات جسيمة والمشهد أحوج منا جميعا إلى ضرورة إعلاء مصلحة الدولة والالتفاف حول قيادتها السياسية لحين العبور من هذا النفق المظلم الذي فرضته التداعيات الدولية والنزاعات الإقليمية في المنطقة.

ووجه رؤوف السيد علي نداء إلى كل المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات لأن صوتنا الانتخابي وبالاخص في ظل هذه الظروف الصعبة أمانة تقتضي من الجميع المبادرة بالمشاركة في أهم استحقاق انتخابي تشهده مصر لاختيار رئيس قادر على حماية مصر وحماية أمنها القومي.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

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