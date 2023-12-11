الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

مساعدة ناخب من ذوي الهمم على التصويت خارج اللجنة (صور)

شخص من ذوي الهمم
شخص من ذوي الهمم يصوت خارج اللجنة،فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت لجنة مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية في منطقة بيجام التابعة لمدينة شبرا الخيمة، قيام رئيس اللجنة رقم 45 بإخرج استمارة التصويت لخارج اللجنة وتحديدا في حوش المدرسة، لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتصويت.

ولم يستطع الشخص من النزول من على دراجته النارية، فقام رئيس اللجنة بإخراج استمارة التصويت له ودفتر التوقيع والحبر الفسفوري لوضع إصبعه فيه عقب الإدلاء بصوته.

غلق اللجان ساعة للراحة

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع مؤقتا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الثالثة مساء حتى الساعة الرابعة مساء، في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت في تمام التاسعة صباح اليوم الإثنين، وتستمر حتى غدا الثلاثاء. 

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ووفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة الرابعة مساء، على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة، وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي، وإثبات رقمه في النموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

ويتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التي يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة.

ويحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف خلال ساعة الراحة.

الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا. 

وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، واللاعب سعد سمير. 

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

 

استمرار توافد الناخبين بلجان منطقة الجيزة في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

ياسر جلال يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 بـ 6 أكتوبر

 

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الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية شبرا الخيمة بيجام الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفي مدبولي

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