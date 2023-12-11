بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة السعودية (فيديو)

الأهلى، وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة، استعدادا لرحلة السعودية لخوض كأس العالم للأندية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات النادي الرسمية فيديو خاصا لوصول بعثة الفريق إلى مطار القاهرة.

واصطحب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خمس لاعبين غير مقيدين في قائمة كأس العالم للأندية وهم مصطفي مخلوف ومحمود متولي وصلاح محسن.

كما تواجد كريم نيدفيد لاعب الأهلي ضمن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي تستعد للسفر بعد قليل إلى السعودية لخوض كأس العالم للأندية.

وتواجد محمد زعلوك مهاجم الأهلي الصاعد ضمن البعثة ولكنه سيكون خارج القائمة رفقة كريم نيدفيد أيضا.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواجد في ملعب مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي غدا من أجل مراقبة الفريقين قبل مواجهة أحدهما يوم الجمعة القادم في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وطلب كولر من إدارة الأهلي أن يتواجد في ملعب مباراة أوكلاند واتحاد جدة غدا وتم الحصول علي الموافقة بذلك.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج إعداد الفريق لمنافسات كأس العالم للأندية.

وبات من المنتظر أن يخوض الأهلي مرانه ثلاث مرات في السعودية قبل مواجهة الجمعة أمام الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، لاعبي الفريق، تعرضا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الأول على ملعب التتش.

أحمد عبد القادر وكريستو

ويخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

Advertisements

وحصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد مرتجى آمين صندوق النادى على متن طائرة خاصة إلى المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

الأهلى يواجه الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر المقبل في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.