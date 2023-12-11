الإثنين 11 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

خروج قاض لمسنة في شبرا الخيمة للتصويت في الانتخابات الرئاسية (صور)

رئيس اللجنة يساعد
رئيس اللجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، قام المستشار محمد الحفني رئيس لجنة 34 في مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية في شبرا الخيمة، بإخراج الورقة الانتخابية خارج المدرسة لسيدة مسنة لم تستطع الدخول للجنة بسبب حالتها الصحية.

وأشرف رئيس اللجنة على إجراءات تصويت السيدة المسنة، حتى تخرج بشكل صحيح.

وشهدت لجان شبرا الخيمة في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، إقبالا متزايدا من قبل الناخبين.

اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا. 

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وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الانتاج الحربي، واللاعب سعد سمير، 

اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية 

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي في الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال " بنداري " خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد " بنداري " أنه لأول مرة منذ عام 2014 لم نتلق هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت.

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم. 

14منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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