الإسكواش، علي فرج ونور الشربيني يتصدران التصنيف العالمي

الإسكواش، حافظ علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش على صدارة التصنيف العالمي الصادر اليوم الإثنين، رغم خسارته أمام النيوزيلندي بول كول في نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش، التي اختتمت مؤخرا.

وجاء علي فرج لاعب منتخب مصر لـ الإسكواش في المركز الأول، فيما تراجع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للمركز الرابع، ثم كريم عبد الجواد في المركز السادس، ومازن هشام في المركز السابع، وحل طارق مؤمن في المركز التاسع.

التصنيف العالمي لـ الإسكواش

وشهدت قائمة أفضل 20 لاعب تواجد 9 لاعبين مصريين وهم:

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1- علي فرج

4- مصطفى عسل

6- كريم عبد الجواد

7- مازن هشام

9 - طارق مؤمن

12- يوسف سليمان

15 - فارس الدسوقي

16 - علي أبو العينين

17- محمد الشربيني

نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

وفي السيدات، حافظت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر لـ الإسكواش على صدارة التصنيف العالمي الصادر اليوم الإثنين، رغم خسارتها أمام الأمريكية أماندا صبحي في نصف نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش.

وجاءت نور الشربيني في المركز الأول، فيما حلت المصرية نوران جوهر في المركز الثاني، وزميلتها هانيا الحمامي في المركز الثالث، وتقدمت البلجيكية نيلي جيليس مركزا واحدا لتحتل المركز الرابع، وتراجعت الأمريكية أماندا صبحي للمركز الخامس.

التصنيف العالمي لـ الإسكواش

وشهدت قائمة أفضل 20 لاعبة تواجد 9 لاعبات مصريات وهن:

1- نور الشربيني

2- نوران جوهر

3- هانيا الحمامي

7- نور الطيب

11 - سلمى هاني

12- روان العربي

17 - أمينة عرفي

19 - ندى عباس

20- فريدة محمد

منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للفرق

وتنطلق غدا الثلاثاء، مشاركة بعثة المنتخب الوطني للإسكواش في منافسات بطولة العالم للفرق، والمقامة حاليا في نيوزيلندا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

ويخوض منتخبنا الوطني مواجهة قوية غدا الثلاثاء أمام منتخب ماليزيا تنطلق في الـ4 فجرا، فيما تنطلق المواجهة الثانية يوم الأربعاء المقبل أمام منتخب أيرلندا في الـ7 صباحا.

قائمة منتخب الإسكواش

وتضم بعثة المنتخب كل من، علي فرج ومصطفى عسل ويوسف سليمان ومازن هشام، ويرافقهم المدير الفني هشام العطار، فيما تتولى رئاسة البعثة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات ماليزيا وإيرلندا.