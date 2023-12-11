عمليات النيابة الإدارية: لم نرصد أية ملاحظات ونتابع أعضائنا المشرفين على الانتخابات الرئاسية

تواصل غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية لليوم الثاني على التوالي متابعة إشراف أعضاء النيابة الإدارية على اللجان الفرعية المختلفة بمحافظة الجمهورية فى أهم استحقاق دستوري ( انتخابات الرئاسة المصرية) .

وأكدت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية مباشرة جميع اللجان الفرعية القائم بـ الإشراف عليها أعضاء النيابة الإدارية أعمالها فى التوقيتات المحددة ومباشرة الأعمال الإجرائية الخاصة بأعمال الاقتراع بكل سهولة ويسر وإقبال من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من بدء أعمال التصويت وسط تأمين كامل للعملية الانتخابية وتوفير كافة الوسائل الممكنة لتيسير أعمال الاقتراع.

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عمليات النيابة الإدارية

ولم ترصد غرفة عمليات نادى النيابة الادارية أى ملاحظات أو مشاكل من شأنها أن تعرقل سير أعمال الاقتراع.

وأكدت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل دائم ومستمر للسادة أعضاء الهيئات القضائية لتوفير كل الوسائل التي تمكن أعضاء الهيئات القضائية من أداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

وتتابع غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية على مدار اليوم سير أعمال الاقتراع

صرح بذلك المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات.

الانتخابات الرئاسية

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.



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