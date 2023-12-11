غلق طريقىّ قفط - القصير الصحراوى بسبب السيول

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قرر غلق طريقىّ قفط - القصير الصحراوي عقب تعرض الطريق لهطول أمطار شديدة تصل إلى حد السيول.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة قد أعلنت في وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

ومن جانبه وجه محافظ قنا الأجهزة التنفيذية بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مناشدا المواطنين بضرورة استخدام الطريق الزراعى إلى مدينة الأقصر كبديل للطريق الصحراوى.

Advertisements

ووجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وجاء ذلك بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد.



وأضاف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية، انهت جاهزيتها لخطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان المحافظة، في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ،

ووجه إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.

ومن جانبه ناشد محافظ قنا، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق التى تتساقط عليها مياه الأمطار.