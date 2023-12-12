أسهل طريقة لتوفير مساحة لتخزين البيانات والرسائل ببريد Gmail

يواجه الكثير من مستخدمي البريد الإلكتروني Gmail مشكلة عدم توافر مساحة لتخزين الرسائل الخاصة بهم ويبحثون عن طرق إخلاء مساحة تخزين للرسائل والبيانات بعدما يتم إخطارهم من قبل إدارة البريد بالوصول للحد الأقصى لاستقبال الرسائل ولذلك نقدم لكم خلال هذه السطور أسهل طرق إخلاء مساحة على قاعدة تخزين البريد الإلكتروني Gmail.

حذف رسائل البريد Gmail

إذا كان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم على وشك الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به أو تجاوزه لتخزين الرسائل والبيانات والمعلومات على البريد الالكتروني Gmail، فيمكن القيام بهذه الأمور.

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حذف الملفات نهائيًّا لإخلاء مساحة، أو الحصول على مزيد من سعة التخزين وتكون هذه الخدمة مدفوعة.

وإذا كان لدى المستخدم حساب شخصي، يمكنه الاشتراك في Google One أو شراء مساحة تخزين إضافية في Google One، بالنسبة إلى حساب العمل أو المؤسسات التعليمية، يمكنها طلب المزيد من مساحة التخزين من المشرف ولا يمكن شراء المزيد من مساحة التخزين بدون الرجوع الى المشرف المختص.

طريقة إخلاء مساحة تخزين بحذف ملفات جوجل درايف

لحذف ملفات Google Drive وتوفير مساحة، يجب نقلها إلى المهملات ثم افراغ المهملات. في حال حذف ملفات أو مجلدات متعددة أو استعادتها أو حذفها نهائيًا في آنٍ واحد، قد يستغرق دخول التغييرات حيز التنفيذ بعض الوقت.

استخدِم جهاز كمبيوتر للاطّلاع على الملفات المُدرجة من الأكبر إلى الأصغر حجمًا،ووضَع الملفات التي لا يريدها المستخدم في "المهملات"، ثم حذفها نهائيًا،بعد 24 ساعة من حذف العناصر، لن تجدها في المساحة المتوفرة لحسابك ضمن Google Drive.

خطوات إخلاء مساحة تخزين بالبريد الإلكتروني Gmail

ولحذف الرسائل الإلكترونية نهائيًّا من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها يجب اتباع هذه الخطوات.

بعد وصول رسالة من البريد الإلكتروني Gmail تفيد بوصول الحد الأقصى للرسائل المسموح بها يجب الضغط على رابط تلك الرسالة ومن ثم سوف تقودنا هذه الخطوة إلى فتح صفحة على البريد الالكتروني لتوجيهنا بكيفية إخلاء مساحة وللسير في الخطوات الصحيحة علينا الاتجاه نحو يمين الصفحة،والنقر على مجلد رسائل غير مرغوب فيها، وإذا لم يظهر مجلد الرسائل غير المرغوب فيها،فيجب النقر على المزيد،في أعلى الصفحة،والنقر على حذف كل الرسائل غير المرغوب فيها أو اختَيار رسائل إلكترونية معيّنة، ثم النقر على الحذف نهائيًا.

اما فيما يخص إزالة البيانات المخفية من التطبيقات في Google Drive فتتم هذه العملية على جهاز الكمبيوتر،بالانتقِال إلى drive.google.com ومن ثم النقر على رمز الإعدادات على يمين الصفحة،والنقر على إدارة التطبيقات.

وأما في حال كانت هناك بيانات مخفية، يمكن الاطّلاع على مقدار البيانات المحدّد ضمن وصف التطبيق، ولحذف هذه البيانات، يجب النقر على الخيارات ثم حذف بيانات التطبيق المخفية.

ويتم حذف الملفات من "المهملات" تلقائيًّا بعد 30 يومًا وقبل إغلاق النافذة الزمنية، يمكن استعادة الملفات،في حين انه بعد فترة 30 يومًا، قد يفقد المستخدم هذه الملفات نهائيًّا.