غارات إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى الأمل في خان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى الأمل في خان يونس.

استهداف مستشفى الأمل في خان يونس

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد طفلين فلسطينيين بعد أن استهدفتهما طائرات الاحتلال خلال قيادتهما لدراجة هوائية في شارع جلال بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق، أن هناك قصفا جويا إسرائيليا عنيفا على عدة منازل وسط خان يونس، كماأن هناك قصفا مدفعيا عنيفا يستهدف مخيم جباليا شمالي القطاع.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وفي سياق أخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن 101 من جنوده قُتلوا، منذ بدء الهجوم البري المستمر في قطاع غزة.



وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أوضح جيش الاحتلال أن حصيلة الجنود القتلى ارتفعت إلى 101 جندي، بعد مقتل ثلاثة جنود كُشف عن هويتهم.

وقبل وقت سابق وثقت قناة الجزيرة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إكس"، لحظة اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي وسقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة.

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ونشرت القناة مقطع فيديو بذلك، مؤكدة أن قوات جيش الاحتلال قصفت مواقع مختلفة بجنوب لبنان فجر اليوم الاثنين.

جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية



وأمس أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن "جيش الاحتلال صعد من وتيرة اعتداءاته على الأراضي اللبنانية".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "غارات العدو الاسرائيلي تسببت بتدمير حي كامل في بلدة عيترون، حيث سويت العديد من المنازل الآمنة بالأرض، وتضرر عدد كبير آخر".

تدمير حي كامل في بلدة عيترون

كما أعلنت الوكالة الرسمية أن "القصف المدفعي المعادي العنيف استهدف أيضا محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وخلة موسى عند أطراف رميش".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمته لعشرات الأهداف جنوبي لبنان، واعتراضه جسمين مشبوهين شمالي البلاد، دون ذكر خسائر بشرية أو عسكرية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم بإطلاق ١٥ صاروخا من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي، وسمع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

2000 جندي إسرائيلي أصبحوا معاقين

وأمس، أكد دانيال هاجاري، الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديًّا إسرائيليًّا، جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت الماضي، بأن 2000 جندي من المصابين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تم تصنيفهم كمعاقين، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر.

5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ 7 أكتوبر

وأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في وقت سابق من السبت، أن 5 آلاف جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبو منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف تاندوم و"آر بي جي" في مخيم جباليا والفالوجا شمالي قطاع غزة".

كذلك أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها أن مقاتليها هاجموا 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في منطقة الفالوجة شمال غزة.