ماذا قدم معتمد جمال مع الزمالك.. الفوز فى 5 مباريات.. الفريق سجل 11 هدفًا.. وحافظ على نظافة الشباك 3 مرات

الزمالك، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

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معتمد جمال مع الزمالك

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

• إحصائيات عن مباريات فريق الزمالك مع معتمد جمال

- لعب الزمالك 5 مباريات

في الدوري العام مباراة واحدة

في كأس مصر مباراة واحدة

في كأس الكونفدرالية 3 مباريات

- فاز 4 مرات وتعادل مرة واحدة قبل الفوز بضربات الترجيح

- سجل الفريق أهداف في كل المباريات بمجموع 11 هدف

سجل 3 أهداف: أحمد مصطفى زيزو

سجل هدفين: شيكابالا - إبراهيما نداي

سجل هدف واحد: نبيل عماد دونجا – سامسون اكينيولا – ناصر منسي – سيف الدين الجزيري

- دخل مرمى الفريق 3 أهداف وحقق الشباك النظيفة 3 مرات

- صعد الفريق للمباراة النهائية لكأس مصر

- تصدر الفريق مجموعته في كأس الكونفدرالية بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات)

- احتفظ الفريق بنظافة شباكه في كأس الكونفدرالية

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات، وأخيرا الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف.